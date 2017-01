Leipzig. Am Dienstag, den 24. Januar startet der Verkauf des Leipziger Winterferienpasses. Das teilte die Stadt am Freitag mit. Das Programm für Leipziger Schüler gibt es in diesem Jahr zum 32. Mal gibt. Neben zahlreichen Veranstaltungen gibt es vergünstigten oder freien Eintritt bei Einrichtungen wie dem Zoo, den Leipziger Museen oder im Panometer. Insgesamt sind über 170 Kooperationspartner an dem Programm beteiligt.

Der Auftakt ist am Sonnabend um 13 Uhr. Dann startet im Neuen Rathaus das „FamilienSpieleFest“. Neben dem Rathaus gibt es den Ferienpass in den Bürgerämtern, der Stadtbibliothek sowie den Stadtteilbibliotheken, im Zoo, vielen Schulen und den Verkaufsstellen der LVB für fünf Euro zu kaufen. Im vergangenen Jahr nutzen den Pass über 12.000 Schüler.

koku