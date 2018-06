Leipzig

Die Plautstraße in Neu-Lindenau wird in der kommende Woche an zwei Stellen vorübergehend zum Nadelöhr. Wie das Verkehrs- und Tiefbauamt am Dienstag mitteilt, werden die Bushaltestellen „Demmeringstraße“ und „Schomburgkstraße“ behindertengerecht ausgebaut.

Rund 213.000 Euro investiert die Kommune aus Fördermitteln des Zweckverbands für den Nahverkehrsraum in die Modernisierung.

Ab 3. Juli fließt der Verkehr auf der Plautstraße bis Ende August deshalb mit Einschränkungen. An den Haltestellen „Schomburgkstraße“ werde der Verkehr an der Baustelle vorbeigeführt, so die Planer. Auf Höhe der Demmeringstraße soll eine temporäre Ampel den Verkehr regeln, der dann einspurig am Baubereich vorbeifahren kann.

Für die Fahrgäste der Buslinien werden jeweils in der Nähe der üblichen Stopps Ersatzhaltestellen eingerichtet.

