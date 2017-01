Leipzig. Ein Rohrschaden in der Harkortstraße sorgt vermutlich noch bis Januar für Verkehrsbehinderungen in der Leipziger City. Wie die Wasserwerke am Freitag mitteilten, war zwischen Dimitroffstraße und Martin-Luther-Ring eine 15 Zentimeter starke Trinkwasserleitung geborsten. Der Grund dafür sei vermutlich die generelle Verkehrsbelastung in dem Bereich. Wegen der Reparaturen muss eine der beiden Fahrspuren in Richtung Innenstadt gesperrt werden. Deshalb kommt es in der Zufahrt zum Martin-Luther-Ring zu Verkehrsbehinderungen und Rückstau. Der Umfang der Unterspülung und die aktuelle Witterung würden laut Wasserwerke die Arbeiten insbesondere für den Wiederaufbau und die Asphaltierung der Straße erschweren.

luc