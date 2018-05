Leipzig

Nach dem letzten Bundesliga-Spiel der Saison gibt Dominik Kaiser am Sonntag seinen Ausstand bei RB-Leipzig – natürlich mit einem Fußball-Match. Ab 16 Uhr werden am Spieltag wieder große Teile des Waldstraßenviertels gesperrt. Das teilte die Stadt am Freitag mit.

Demnach gilt dann in der Goyastraße und der Eitingonstraße absolutes Halteverbot. Außerdem ist die Einfahrt in den östlichen und westlichen Teil des Viertels nur noch für Anwohner, Taxen und Lieferfahrzeuge gestattet. Das betrifft folgende Straßen: Waldstraße zwischen Waldplatz und Zöllnerweg, Friedrich-Ebert-Straße von Westplatz bis Waldplatz, das westliche Waldstraßenviertel zwischen Waldstraße, Gustav-Adolf-Straße, Friedrich-Ebert-Straße und Goyastraße und das östliche Waldstraßenviertel zwischen Waldstraße, Jahnallee, Leibnizstraße und Elstermühlgraben.

Die Ausfahrt aus dem Sperrkreis ist jederzeit vom Waldplatz in die Jahnallee möglich. Anlieger können über die Leibnizstraße in die Hinrichsstraße in das Gebiet fahren.

Die Stadtverwaltung weist daraufhin, dass die Plagwitzer Brücke gesperrt ist und die Karl-Heine-Straße an dieser Stelle umfahren werden muss. Außerdem wird auch rund um die Frühjahrskleinmesse mit mehr Verkehr gerechnet. Wegen der angespannten Parkplatzsituation rund um das Stadion, empfiehlt die Stadt die Nutzung der öffentlichen Verkehrsbetriebe, die verschiedene Sonderlinien eingerichtet haben.

thiko