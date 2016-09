Leipzig. Am Sonntagvormittag findet der 17. SportScheck-Lauf in der Leipziger Innenstadt statt. Wie die Stadt mitteilte, ist ab den frühen Morgenstunden bis zum Ende des Laufs mit großen Verkehrsbehinderungen an der Strecke zu rechnen. Ab 5 Uhr wird diese abgesteckt. Schleusen und Querungen wird es nicht geben. Sie kann nur auf dem Außenring umfahren werden. Umleitungen sind ausgeschildert. Auch gilt ein Parkverbot auf der Route, das vom Ordnungsamt kontrolliert und durchgesetzt wird.

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist die Veranstaltung dagegen gut zu erreichen. Der Bus 89 fährt allerdings nur zwischen Westplatz und Connewitzer Kreuz. Die Linien 4, 7, 12 und 15 fahren zwischen Hauptbahnhof und Johannisplatz über den Georgiring.

Die verschiedenen Läufe starten um 10 Uhr. Zuerst kommt der Bambini-Lauf, um 10.30 Uhr folgt dann der Kinderlauf. Um 11 startet der 5-Kilometer-Lauf und um 12 findet dann der Hauptlauf statt.

Die Strecke: Markt → Hainstraße → Brühl → Goethestraße → Augustusplatz → Roßplatz → Universitätsstraße → Schillerstraße → Neumarkt → Grimmaische Straße → Petersstraße → Preußergäßchen → Neumarkt → Schillerstraße → Petersstraße → Martin-Luther-Ring → Markgrafenstraße → Oberer Dittrichring → südlicher Thomaskirchhof → Thomasgasse → Markt → Hainstraße → Große Fleischergasse → Dittrichring → Goerdelerring → Richard-Wagner-Platz → Brühl → Goethestraße → Augustusplatz → Roßplatz → Wendestelle in Höhe Roßplatz → Universitätsstraße → Schillerstraße → Neumarkt → Grimmaische Straße → Petersstraße → Preußergäßchen → Neumarkt → Schillerstraße → Petersstraße → Martin-Luther-Ring → Markgrafenstraße → Oberer Dittrichring → südlicher Thomaskirchhof → Thomasgasse → Markt.

