Leipzig

Ab dem 11. Juni bis voraussichtlich Ende November 2018 sanieren die Leipziger Wasserwerke ihre Trinkwasserhauptversorgungsleitung 1 in der Riebeckstraße zwischen Mühl- und Stötteritzer Straße. Laut einer Presseerklärung der Wasserwerke muss die Straße für die Arbeiten komplett aufgegraben werden. Außerdem wird die Trinkwasserleitung zwischen Eilenburger und Riedelstraße ausgewechselt.

Außerdem saniert die Stadt ab dem 30. Juni die Fahrbahndecke auf der Riebeckbrücke zwischen Eilenburger Straße und Täubchenweg. Zudem werden bereits ab 22. Mai die Bushaltestellen Riebeck-/Oststraße sowie die Bushaltestelle Breite Straße in der Zweinaundorfer Straße ab 17. September 2018 modernisiert.

Während der gesamten Bauzeit kommt es in den betreffenden Bereichen zu Verkehrseinschränkungen.

So ist vom elften Juni bis voraussichtlich November 2018 die Riebeckstraße zwischen Mühl- und Stötteritzer Straße halbseitig in Richtung Oststraße gesperrt. Eine Umleitung führt über Stötteritzer, Holstein- und Oststraße. In Richtung Prager Straße fährt der Verkehr an der Baustelle vorbei.

Darüber hinaus ist auch der Baubereich auf der Riebeckbrücke zwischen Eilenburger Straße und Täubchenweg vom 30.06. bis zum 28.09.2018 voll gesperrt. Die Umleitung über Stötteritzer und Holsteinstraße bleibt erhalten und führt in Höhe Oststraße weiter über Martinstraße und Zweinaundorfer Straße. Die Martinstraße wird in dieser Zeit ab Eilenburger Straße zur Einbahnstraße. Die Umleitung in Richtung Süd wird über den Täubchenweg, Gerichtsweg und Prager Straße geführt.

Für den Rad- und Fußgängerverkehr wird der Weg über Köbis-, Reichpietschstraße, Lene-Voigt-Park und Eilenburger Straße empfohlen. Fußgänger können die Riebeckbrücke weiterhin passieren.

Für die Straßenbahnlinien 4 und 12 sowie für die Buslinie 70 kommt es vom 30. Juni bis 12. August zu Änderungen. Voraussichtlich bis Ende Oktober fährt die Buslinie 70 in Richtung Markkleeberg-West verändert.