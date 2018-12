Leipzig

Das Lokalderby zwischen der BSG Chemie und dem 1. FC Lokomotive Leipzig im Rahmen des Sachsenpokals wird, wie bei derartigen Veranstaltungen üblich, mit mehreren Verkehrseinschränkungen verbunden sein. Diese werden am Samstagmittag im direkten Umfeld des ausverkauften Stadions im Alfred-Kunze-Sportpark vorgenommen.

Wie das Ordnungsamt am Freitag mitteilte, wird es in der Straße Am Ritterschlösschen sowie in der Gustav-Esche-Straße zu kurzzeitigen Sperrungen kommen. Um Feuerwehr und Rettungsdiensten freien Zugang zu gewähren, sind Halteverbote angeordnet worden, um deren strikte Beachtung gebeten wird.

Das Spiel beginnt am Samstag um 12.05 Uhr.

von CN