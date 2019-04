Leipzig

Zum Bundesligaspiel von RB Leipzig gegen den SC Freitag am Samstag, dem 27. April, wird es wie üblich zu Verkehrseinschränkungen im Umfeld der Red Bull Arena kommen. Das teilte das Ordnungsamt Leipzig am Freitag mit.

Spielbeginn ist um 15.30 Uhr. Drei Stunden zuvor werden folgende Straßen gesperrt: die Waldstraße zwischen Waldplatz und Zöllnerweg, die Friedrich-Ebert-Straße zwischen West- und Waldplatz und das westliche sowie das östliche Waldstraßenviertel. Weitere Einschränkungen seien möglich, da um 18 Uhr in der Arena eine Veranstaltung mit 8000 Zuschauern beginnt.

Für Bewohner, Taxis und Lieferfahrzeuge ist die Einfahrt in dieses Gebiet von der Leibnizstraße aus in die Hinrichsenstraße sowie von der Goyastraße aus in die Waldstraße möglich. Eine Ausfahrt aus dem Sperrkreis ist jederzeit am Waldplatz, aus der Waldstraße in Richtung Norden und von der Friedrich-Ebert-Straße zur Jahnallee möglich.

Im Stadionumfeld stehen nur begrenzt Parkmöglichkeiten zur Verfügung, weshalb Besucher darum gebeten werden, die P+R-Plätze „ Leipziger Messe“, „Schönauer Ring“, „ Plovdiver Straße“, „Völkerschlachtdenkmal“ und „Lausen“ nutzen.

Die Leipziger Verkehrsbetriebe verstärken etwa zwei Stunden vor Spielbeginn sowie nach Spielende ihr Angebot auf der Strecke Hauptbahnhof – Waldplatz – Sportforum Süd.

von CN