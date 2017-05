Leipzig. 500 Veranstaltungen an drei Tagen: Das Programm zum „Kirchentage auf dem Weg“ in der Leipziger Innenstadt ist bunt, vielfältig und wird zahllose Besucher anlocken. Die Stadt rechnet mit etwa 50.000, die das Reformationsjubiläum in Leipzig begehen werden. Deshalb wird der Innenstadtbereich vom 25. bis zum 27. Mai von mehreren Straßensperrungen betroffen sein.

Thomasgasse und Augustusplatz betroffen

Die erste davon trifft die Westseite der City. Der Markt und die Thomasgasse werden für jeglichen Fahrzeugverkehr gesperrt. Lieferanten gelangen dann nur über die Katharinen- oder Hainstraße in die Innenstadt und auch die Buslinie 89 verkehrt in diesem Zeitraum nicht über die Reichsstraße, sondern ab der Thomaskirche über den Goerdelerring zum Hauptbahnhof und weiter über den Augustus- und Wilhelm-Leuschner-Platz zum Neuen Rathaus.

Private Fahrzeughalter müssen besonders am Augustusplatz mit Einschränkungen rechnen. Aufgrund der dort stattfindenden Konzerte und Gottesdienste werden die Verkehrswege am Freitag und am Samstag von jeweils 16 bis 24 Uhr gesperrt. Betroffen sind die Mittelfahrbahn Augustusplatz sowie die Goethestraße ab Höhe Ritterstraße. Die Zufahrt zur Tiefgarage ist nur über den Georgiring in Höhe der Oper möglich, die Ausfahrt erfolgt über die Goethestraße.

Zusätzliche Behinderungen durch Konzerte und Demonstration

Weitere Verkehrsbehinderungen kommen im Westen und Süden hinzu. Aufgrund der Konzerte von DJ Bobo am Freitag in der Arena sowie von Depeche Mode am Samstag auf der Festwiese mit 70.000 Besuchern muss im Bereich des Sportforums und der Jahnallee mit hohem Verkehrsaufkommen in den Nachmittags- und Abendstunden gerechnet werden.

Für den Samstag hat die Satirepartei „Die Partei“ zudem einen Aufzug mit rund 500 Teilnehmern angekündigt. Von 13 bis 14:30 Uhr ziehen die Demonstranten unter dem Motto „Wer Juden hasst, hat Luther verstanden“ vom Connewitzer Kreuz über die Karl-Liebknecht-Straße und den Peterssteinweg zum Wilhelm-Leuschner-Platz und schließlich bis zum Neuen Rathaus.