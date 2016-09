Leipzig. Heimpremiere von RB Leipzig – da hatten viele einen Verkehrskollaps rund ums Stadion befürchtet. Doch aus Sicht der Grünen-Fraktion hat das Konzept der Stadt vor allem für das Waldstraßenviertel funktioniert. „Der temporär eingerichtete ‚Sperrkreis‘ wirkte“, zieht Tim Elschner, stadtentwicklungspolitischer Sprecher der Fraktion, am Montag Bilanz.

„Das Verkehrschaos blieb aus“, so Elschner. Die Mehrheit der Anreisenden habe sich an die aufgestellten Beschilderungen gehalten. Der „Schilderwald“ an Ein- und Ausfahrten könne dagegen noch gelichtet und damit verständlicher werden. Gut für die Anwohner im Waldstraßenviertel: Der sonst bei Veranstaltungen „bis zur Oberkante“ zugeparkte Liviaplatz sei in der Mitte autofrei geblieben. „Eine gänzlich neue Erfahrung“, resümiert der Grünen-Stadtrat.

Nach Wahrnehmung der Grünen seien die Fans offenbar zum Großteil mit Bus und Bahn angereist. Die Park&Ride-Plätze seien gut genutzt worden, heißt es in ihrer Bilanz. Auch außerhalb des Waldstraßenviertels lief es offenbar besser als in der vergangenen Fußball-Saison. Die Radfahrstreifen in der Marschnerstraße seien ebenso wenig zugeparkt worden wie Gehwege oder Straßeneinmündungen im Stadionumfeld.

Sichere Parkplätze für Fahrräder fehlen

Elschner lobt die frühe und ausführliche Information der Öffentlichkeit zum Thema Stadion-Anreise. Trotzdem sehen die Grünen noch Luft nach oben. So müsse die Stadt dringend aufstocken bei sicheren Parkmöglichkeiten für Fahrräder. Die Fraktion verweist auf das Modell eine mobilen „Fahrradgarderobe“. Dabei werden Bügel, an denen man sein Zweirad anschließen kann, temporär aufgestellt und in der Regel auch eingezäunt und bewacht.

Das Hamburger Konzept dieser bewachten Radparkplätze wurde 2014 mit dem Deutschen Fahrradpreis ausgezeichnet und wird in der Hansestadt unter anderem bei Spielen des FC St. Pauli eingesetzt. Der Preis wird verliehen vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in NRW e.V. (AGFS).

Von Evelyn ter Vehn