Leipzig. Die Stadt Leipzig hat im ersten Halbjahr 2016 bereits 6,3 Millionen Euro aus Bußgeldern eingenommen. 2,8 Millionen Euro kamen dabei allein von „Knöllchen“, die im ruhenden Verkehr verteilt wurden. Insgesamt haben die Behörden in der Messestadt 2016 bereits knapp 19.000 Bußgeldbescheide verteilt. Etwa jeder zehnte Sünder geht dagegen in Widerspruch.

Tendenziell liegen die Zahlen der Bescheide und der finanziellen Erlöse aus Verwarnungen und Strafen damit leicht über dem Niveau der Vorjahre, wo zum Abschluss jeweils mehr als zehn Millionen Euro in die Stadtkasse flossen. Im Vergleich zu anderen bundesdeutschen Städten wird in Leipzig durch Fehlverhalten von Autofahrern so viel eingenommen wie in Duisburg oder Bielefeld.

Im sächsischen Vergleich ist die Messestadt mit Dresden gleichauf, in Chemnitz ist der Ertrag für die Kommune in etwa halb so groß. In größeren deutschen Städten wird deutlich mehr mit Verwarnungen und Strafen eingenommen. So sind es in Köln jährlich etwa 30 Millionen Euro Einnahmen für die Stadtkassen, in Berlin sogar mehr als 70 Millionen Euro.

In der Messestadt waren zum Jahresende 2015 insgesamt 245.000 Kraftfahrzeuge zugelassen, darunter 216.000 Pkw. Pro Leipziger Auto mussten in diesem Jahr somit schon Knöllchen und Strafen für 25 Euro beglichen werden.

Von mpu

