Leipzig

Nächtliches Partytreiben unter freiem Himmel kollidiert derzeit mit dem Ruhebedürfnis von Anwohnern in der Leipziger Südvorstadt. Wie einer der lärmgeplagten Betroffenen berichtete, werde selbst morgens um 4 Uhr noch auf der Anlage unmittelbar am Immanuel-Kant-Gymnasium in der Scharnhorststraße Basketball gespielt oder dort auch selbst bis 6 Uhr Skateboard gefahren. Diese Zustände seien „unerträglich“.

Den Schilderungen zufolge wird auf dem angrenzenden Heinrich-Schütz-Platz (im Volksmund besser bekannt als Kantpark) oft die ganze Nacht lang Party mit lauter Musik und Gesängen gefeiert.

Kontrollen tags und nachts geplant

Sowohl die Polizei als auch der Stadtordnungsdienst gehen den Hinweisen nach und wollen den Park an der Karl-Liebknecht-Straße tags und auch nachts stärker ins Visier nehmen, kündigten sie auf LVZ-Nachfrage an.

Zwar stelle der Heinrich-Schütz-Platz nach der Auswertung von Hinweisen bislang in diesem Jahr „keinen besonderen Lärmschwerpunkt“ dar, hieß es unisono von beiden Stellen. „Allerdings sind aus den vergangenen Jahren Lärmbeschwerden bekannt, weshalb der Stadtordnungsdienst diesen Bereich unregelmäßig bestreift“, teilte die stellvertretende Leiterin des Ordnungsamtes, Helga Kästner, mit. Sie verwies zudem auf die Polizei, die außerhalb der Dienstzeiten des Ordnungsamtes zuständig sei.

Bereitschaftspolizei soll auf Streife gehen

Laut Polizeisprecher Uwe Voigt sei das Polizeirevier Südost informiert, es werde den Platz in den Fokus rücken. Er sei inzwischen als Schwerpunkt zur Kriminalitätsbekämpfung aufgenommen worden. Auch die Bereitschaftspolizei werde dort auf Streife gehen, kündigte Voigt an.

Bereits 2017 zeigten die Beamten wegen nächtlichen Krachs im Bereich des Schütz-Platzes Präsenz – „aber in erster Linie, um den Lärmbeschwerden unter anderem aus dem gegenüberliegenden Alexis-Schumann-Platz zu begegnen“, sagte Voigt. Dieser Platz befindet sich auf gleicher Höhe jenseits der Karl-Liebknecht-Straße. Zudem sei der zuständige Bürgerpolizist eingeschaltet worden, hieß es.

Nachtbürgermeister für Leipzig?

In Mannheim ist für solche Fälle künftig ein spezieller Nachtbürgermeister zuständig. Der 27-jähriger Student Hendrik Meier soll ab 1. August als Ansprechpartner für Beschwerden und als Schnittstelle zwischen feiernden Menschen, den Betreibern von Clubs, Kneipen und Bars sowie der Stadtverwaltung fungieren. Vorbilder für den „Night Mayor“ gibt es in Amsterdam, New York, London und Zürich. In Leipzig sind bislang keine entsprechenden Pläne bekannt.

Von Sabine Kreuz