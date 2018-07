Leipzig

In den letzten Wochen haben sich immer wieder Bürger beim Umweltamt des Landratsamtes gemeldet, um den Fund einer Schlange in ihrem Garten zu melden. Wie der Landkreis Leipzig mitteilt, werde dann häufig erwartet, dass die vermeintlich gefährlichen Tiere entfernt würden. Es handle sich aber in beinahe allen Fällen um völlig ungefährliche Ringelnattern, die in Deutschland heimisch sind.

Zu erkennen seien diese an ihrer hell- bis dunkelgrauen Grundfärbung mit verstreuten schwarzen Flecken. Außerdem haben Ringelnattern typischerweise zwei gelbliche Flecken hinter dem Kopf. Wer eine der durchschnittlich 80 bis 120 Zentimeter langen Schlangen im heimischen Blumenbeet entdeckt, muss sich keine Sorgen machen.

Ringelnattern ernähren sich hauptsächlich von Amphibien und kleinen Säugern. Für Menschen dagegen sind sie ungefährlich, zumal sie nicht giftig sind. Momentan sind viele der Tiere mit der Eiablage beschäftigt und wählen hierfür gerne Komposthaufen, die sie auch als Winterquartier nutzen.

hgw.