Leipzig/Brandis

Der 77-jährige vermisste Lepziger ist am ehemaligen Flugplatz Waldpolenz bei Brandis am Mittwoch gefunden worden und ist wohlauf, das teilt die Polizeidirektion Leipzig mit. Der Mann aus Leipzig-Reudnitz leidet an beginnender Demenz und war seit Montagabend als vermisst gemeldet.

Zuletzt gesehen wurde er von seiner Frau bei dem gemeinsamen Einkauf im Reudnitz-Center in der Dresdener Straße in Leipzig. Er kam schließlich nicht wie verabredet nach Hause, sein grauer Opel Astra war am Dienstag auf einem Parkplatz in der Klingaer Straße in Polenz, einem Ortsteil von Brandis im Muldental, unverschlossen aufgefunden worden. Ein Fährtenhund hatte seine Spur nur noch bis zum Wald verfolgen können.

Von LVZ/afs