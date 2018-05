Leipzig

Im Herbst wird die 40-Jährige ans Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf wechseln, wo seit dem Weggang von Rainer Schoppik 2017 der Posten des kaufmännischen Direktors nur kommissarisch besetzt ist. Nach Angaben des von Professor Knut Löschke geführten UKL-Aufsichtsrates müssen nun die Modalitäten des Wechsels geklärt und eine personelle Lösung gefunden werden. Verdel hatte das Amt an der Seite von UKL-Vorstandssprecher Professor Wolfgang Fleig Anfang 2016 mit einer Vertragslaufzeit von fünf Jahren übernommen. Vorher arbeitete die Gesundheitsökonomin am Uni-Klinikum in Freiburg. Fleig selbst, der seit 2005 am UKL als Medizin-Vorstand und Vorstandssprecher wirkt, geht 2020 in den Ruhestand. Der Vertrag von Verdels Vorgänger Ekkehard Zimmer war 2015 nicht verlängert worden, er ist jetzt kaufmännischer Direktor am Düsseldorfer Uni-Klinikum. Löschke sagte, Verdel habe viel zur positiven wirtschaftlichen Entwicklung des UKL beigetragen. „Wir bedauern sehr ihren Weggang.“ 2016 gab es ein Bilanzplus von 3,1 Millionen Euro, das UKL-Jahresergebnis für 2017 liegt noch nicht vor.

Von Mario Beck