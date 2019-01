Leipzig

Leipzigs Hausarztpraxen sind ausgelastet, das führt teilweise zu dramatischen Szenen. „Gestern kam eine junge Frau mit einem eineinhalbjährigen kranken Kind zu uns in die Arztpraxis. Als ich ihr gesagt habe, wir nehmen keine neuen Patienten mehr auf, ist sie in Tränen ausgebrochen“, erzählt Carsten Mank. Seit drei Jahren kümmert er sich in der Hausarztpraxis seiner Frau in Altlindenau um den Empfang der Patienten. Im Fall der Frau hat der 49-Jährige „zwei Augen zugedrückt“, wie er sagt. Das Kind wurde behandelt.

Zwischen fünf und zehn neue Patienten fragten Mank täglich nach Terminen. „Vor drei Jahren waren es maximal sechs in der Woche“, erinnert er sich. Im ersten Halbjahr 2017 nahm die Praxis, die aus Julia Mank und einer Assistenzärztin besteht, 700 neue Patienten auf. Bis vor Kurzem hätten Alleinerziehende sowie Angehörige von Menschen, die bereits eine Akte in der Praxis haben, noch Termine bekommen. Inzwischen ginge nicht einmal das mehr. „Wir sind am absoluten Maximum angekommen“, schildert Mank die Situation.

Das Ehepaar Mank hat sich mit dem Problem bereits an die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen (KVS) gewandt. Die Patienten müssten sich eben eine andere Praxis im Umkreis suchen, sei die Antwort gewesen, berichtet Carsten Mank. Doch auch die anderen Ärzte in der Umgebung haben kaum oder keine Kapazitäten.

Den Patientenzuwachs führt Dr. Jürgen Flohr, Vorsitzender des Gesundheitsnetzwerkes Leipzig, auf neue Wohnungen und Betreuungseinrichtungen zurück, gerade auch in Stötteritz, wo er als Hausarzt praktiziert. Nicht nur junge Familien, sondern auch viele ältere Menschen zögen nach Leipzig, etwa weil ihre Kinder in der Messestadt leben.

Jeder Hausarzt betreut im Schnitt 1500 Patienten

Trotz des Patientenzuwachses gibt es in Leipzig laut Statistik ausreichend Allgemeinmediziner: Der Versorgungsgrad für den Planungsbereich Leipzig lag am 1. Oktober vergangenen Jahres bei 108,8 Prozent. Ein Jahr zuvor lag er bei 109,2 Prozent. Dieser Grad legt eine Verhältniszahl von Einwohner pro Arzt fest, die Altersstruktur wird dabei berücksichtigt. Der Versorgungsgrad in den angrenzenden Planungsbereichen liegt höher: In Schkeuditz bei 114,9 Prozent, in Markkleeberg bei 111,3 Prozent und in Delitzsch bei 110,1 Prozent. Die KVS rechnet im Planungsbereich Leipzig mit 578 004 Einwohnern, die von 378,24 Hausärzten versorgt werden. Mehr als 1500 Patienten kommen also auf einen Arzt.

Bedarfsplanung regelt nicht Verteilung der Ärzte in Leipzig

Allerdings gibt die Bedarfsplanung nicht vor, in welchem Stadtteil sich Ärzte niederlassen müssen. Sie bezieht sich auf die gesamte Stadt als Planungsbereich. „Es könnten also alle Ärzte in Grünau Praxen eröffnen“, führt Mank aus. Allerdings hätten die Patienten aus Paunsdorf dann ein Problem: Zum einen, weil ältere Menschen weniger mobil sind, zum anderen, weil ein Arzt in Grünau angehalten wäre, in Paunsdorf Hausbesuche zu machen. „Das wäre für die Ärzte eine große Belastung“, sagt Mank. Außerdem habe jede Praxis eine andere Auslastungsgrenze. Daher nähmen einzelne Praxen – wie die von Kerstin Eggers – noch neue Patienten in die Kartei auf, andere betreuen nur noch Stammpatienten. „Der Planungsbereich kann die Anzahl der zu versorgenden Patienten nur unvollständig abbilden“, findet Flohr, der neben den Patienten aus Stötteritz in seiner Praxis auch Menschen aus anderen Stadtteilen Leipzigs behandelt. Immerhin hat jeder das Recht, seinen Arzt frei zu wählen. Von einem Abbau von Bürokratie, stärkerer Vernetzung, digitaler Übermittlung von Dokumenten sowie Videosprechstunden erhofft sich der Mediziner eine Entlastung der Praxen.

Dr. Thomas Lipp hat in der Südvorstadt viel zu tun. Er plädiert für eine quartalsunabhängige Versorgung Quelle: Andre Kempner

Dr. Thomas Lipp, Chef des Sächsischen Hartmannbundes, führt die Auslastung auch auf die allgemeine Missorganisation medizinischer Versorgung in Deutschland zurück. Schon allein wegen der Quartalsabrechnungen bestellten Ärzte ihre Patienten viermal jährlich in die Praxis, nur so kann der Arzt die Leistung mit der Krankenkasse abrechnen. „Eine quartalsunabhängige Versorgung wäre wesentlich angemessener“, findet Lipp. Damit wäre auch die Zusammenarbeit zwischen Haus- und Facharzt besser organisierbar. „In Leipzig müssen zwischen 30 und 40 Prozent der Patienten eigentlich nicht dringend zum Arzt“, sagt der Allgemeinmediziner. Auch sei Einsamkeit ein großes Problem, gerade für ältere Menschen sei der Arztbesuch häufig der einzige soziale Kontakt. Damit Praxen entlastet werden plädiert Lipp dafür, dass alle Patienten weniger Krankenversicherung zahlen, dafür aber bei Gebrauch die eingesparte Summe zum einzelnen Arztbesuch beisteuern müssen.

Prof. André Gries, Leiter der Zentralen Notfallaufnahme des Uniklinikums Leipzig, sieht in medizinischen Zentren eine Lösung des „Ressourcenproblems“. Er stellt die Doppelstruktur von Akut- und Notfallmedizin sowie niedergelassenen Ärzten in Frage. Denn Patienten wollten mittlerweile rund um die Uhr medizinisch versorgt werden. Gerade in großen Städten gingen viele Menschen direkt in Notaufnahmen, die Hausarztbindung sei weniger stark ausgeprägt. Etwa 30 Prozent der Notfallpatienten kämen ins Uniklinikum, da ein Hausarzt nicht ansprechbar ist, die Patienten das Hausarzt-System bewusst überspringen wollen oder auch, weil sie gestürzt sind und direkt in die Notaufnahme gingen.

KVS-Servicetelefon: 0341/23 49 37 33; Arztsuche auch hier: www.kvs-sachsen.de.

Von Theresa Held