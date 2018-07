Leipzig

Von 1967 bis 2007 standen die Leuchtbuchstaben auf dem Häusern am Tröndlinring. "Mein Leipzig lob ich mir" und "Willkommen in Leipzig" leuchtete Besuchern und Einwohner der Messestadt von dort in vier Sprachen. entgegen. Zusammen mit den Häusern waren sie für elf Jahre verschwunden. Für ungefähr 400.000 Euro haben die Höfe am Brühl die Leuchtreklame auf den neuesten Stand der Technik bringen lassen. Am Mittwoch wurde der Schriftzug auf dem Dach der Einkaufmall installiert. Ab dem 26. Juli sollen die Letter dann auch wieder offiziell in Betrieb genommen werden. Während sich die meisten Leipziger bei einer Umfrage begeistert von dem Vorhaben zeigen, sind sie sich nicht sicher, ob die Kosten so hoch sein mussten und ob es nicht einen besseren Ort gegeben hätte.