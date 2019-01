Leipzig

Gewusel, Summen und Herumtollen im Pfarrhaus St. Georg in Gohlis am Freitagmittag: Die Sternsinger haben gerade Mittagspause. Vom Kleinkindalter bis zum Jugendlichen ist bei den rund 20 Engagierten alles dabei, unterstützt von ehrenamtlich tätigen Erwachsenen. Aber vier dieser Sternsinger steht eine ganz besondere Segensmission bevor: Sie dürfen am Montag nach Berlin, um am Empfang von Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) teilzunehmen und ihr katholisches Bistum Dresden-Meißen zu vertreten.

Hubert Sievert ist ehrenamtlich dabei, seit seine größte Tochter bei den Sternsingern mitgeht und blickt stolz auf die vier, mit denen er die Reise in die Bundeshauptstadt antritt. Beim Dreikönigssingen 2018 beteiligten sich die Mädchen und Jungen der Leipziger Gemeinden an einem Preisrätsel und kamen mit der richtigen Lösung in einen Lostopf, der schließlich St. Georg als Vertreter der Diözese Dresden-Meißen ausspuckte.

Schwere Entscheidung: Wer darf mit?

Zwei Wochen blieben den Koordinatoren, die vier Kinder auszusuchen, die nach Berlin fahren sollten – gar nicht so einfach bei so vielen fleißigen Sternsingern. Sievert und seine Helfer fanden jedoch eine faire Lösung: Zwei altgediente Sternsinger, die so eine Belohnung für langjährige Dienste erhalten, wurden gesetzt und zwei jüngere Sternsinger per Los ermittelt. So kamen alte und junge Hasen gleichermaßen zum Zug.

Die traditionelle Segensformel „Christus segne dieses Haus“ wird längst nicht mehr nur mühsam mit Kreide über die Wohnungstüren gekritzelt. Mittlerweile sind Klebezettel im Trend. Quelle: Andre Kempner

Edgar ist der Älteste mit 16 Jahren und schon seit neun Jahren mit dabei, Alma und Theresa sind seit ungefähr acht Jahren bei den Sternsingern und sind beide dreizehn Jahre alt. Ruth-Charlotte hatte als die Jüngste das Glück bei der Losziehung: Sie ist erst zehn. Sie lächelt nur schüchtern auf die Frage, ob sie denn schon aufgeregt sei. Edgar dagegen grinst und sagt: „Für Aufregung war bisher noch gar keine Zeit.“

Am Freitagvormittag waren die verschiedenen Gruppen von St. Georg schon unterwegs und nach einer Stunde Mittagspause ging es bis 17 Uhr noch zu weiteren Besuchen. Am Sonntag vor Silvester fand der Aussendungsgottesdienst statt, nach dem die Sternsinger ihre ersten Hausbesuche absolvierten.

Spontaner Hausbesuch

Die Gemeindemitglieder der Pfarrei St. Georg konnten sich vorab in Listen mit drei möglichen Terminen eintragen, wenn sie einen Hausbesuch wünschten und den passenden Termin angeben. „Bei den Anmeldungen bleibt es meist nicht. Nachbarn, die uns im Hausflur hören, bitten uns manchmal spontan, auch an ihren Wohnungstüren den Segen zu hinterlassen“, erzählt Sievert.

Das Motto der diesjährigen Sternsingeraktion lautet „Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit“. Die Heiligen Drei Könige aus Gohlis freuen sich über jeden Euro in ihrer Sammelbüchse. Quelle: Andre Kempner

Rund 300 000 Sternsinger sind um den Dreikönigstag herum in ganz Deutschland unterwegs, um Segen zu bringen. In den 27 katholischen Bistümern wurden jeweils vier Sternsinger ausgewählt, die am Sonntagnachmittag mit ihren Begleitern in Berlin anreisen und die anderen Gruppen kennenlernen, bevor am Montag um 11 Uhr der Empfang im Kanzleramt ansteht. Bei den Dresden-Meißenern ist es außerdem Tradition, der ständigen Vertretung des Freistaates Sachsen in der Hauptstadt ebenfalls einen Besuch abzustatten und den Segensspruch 20*C+B+M+19 an der Tür zu hinterlassen – mit Kreide oder neumodisch mit Klebezetteln, je nach Türbeschaffenheit. Die großen Lettern stehen dabei nicht für die Namen der Heiligen Drei Könige – Caspar, Melchior und Balthasar –, sondern für den lateinischen Spruch „Christus mansionem benedicat“, also „Christus segne dieses Haus“.

Kindern helfen und Segen bringen

Und warum nehmen die Kinder das alles auf sich? Alma sagt voller Überzeugung: „Es ist schön, anderen Kindern zu helfen, denen es nicht so gut geht und gleichzeitig den Häusern den Segen zu bringen.“ Die Spenden, die die Sternsinger sammeln, gehen wie jedes Jahr über das Kindermissionswerk und den Bund der Deutschen Katholischen Jugend an arme Kinder in aller Welt, Beispielland im Jahr 2019 ist jedoch Peru, mit dem Fokus auf bedürftige Kinder mit Behinderung.

Von Katharina Stork