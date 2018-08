Berlin. Das Mauer-Panorama am Berliner Checkpoint Charlie hat seit seiner Eröffnung im September 2012 rund 230.000 Besucher angezogen. Das Panorama des Künstlers Yadegar Asisi in einer Stahlrotunde am symbolträchtigen Ort des Kalten Krieges soll voraussichtlich bis Ende 2014 zu sehen sein. In Leipzig ist Asisis Panorama zur Völkerschlacht "Leipzig 1813" zu sehen.