Leipzig

Autofahrer müssen sich am kommenden Wochenende auf der A 14 auf Behinderungen einstellen. Die Schnellstraße wird in der Nacht zum Sonntag zwischen der Abfahrt Leipzig-Ost und der Anschlussstelle Naunhof komplett gesperrt. Der Grund ist der Abriss einer Brücke. Sie führt bisher die Riesaer Straße über die Autobahn.

Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) mitteilte, soll die Sperrung am Sonnabend um 19 Uhr beginnen. Am Sonntag werde dann am Vormittag wieder mit einer Freigabe gerechnet. Eine genaue Uhrzeit lasse sich nicht vorhersagen, weil der Baufortschritt unklar sei.

Mehrere Umleitungen

Der Verkehr in Richtung Dresden wird während der Sperrung ab Leipzig-Ost über die Umleitungsstrecke 27 geführt. Die Fahrzeuge müssen einen Umweg über die B 6, Bennewitz, Trebsen bis zur Auffahrt Grimma in Kauf nehmen.

Die Brücke wurde für den Abriss vorbereitet. Quelle: Dirk Knofe - Picturework.eu

In der Gegenrichtung verlassen die Fahrzeuge an der Abfahrt Naunhof die Autobahn und nutzen dann die Umleitungsstrecke 99 über Gerichshain, Borsdorf bis zur Auffahrt Leipzig-Ost.

Autofahrer von der A 38 in Richtung Magdeburg fahren während der Sperrung in Naunhof ab und setzen ihren Weg ebenfalls über die U 99 fort.

Die Brücke selbst ist bereits seit dem vergangenen Montag gesperrt und wird für die Arbeiten vorbereitet. „Inzwischen ist nur noch ein Torso übrig“, sagte LASuV-Sprecherin Isabell Siebert. Geländer und Straßenbelag sei an der Überführung schon beseitigt.

Abriss live miterleben

Für Schaulustige hat sich die Behörde einen besonderen Service ausgedacht. Die Mitarbeiter organisieren von 19 bis 24 Uhr einen Infopoint zum Abriss. Interessenten könnten dort den Abriss live verfolgen, erhielten Informationen zum Baugeschehen und auch Heißgetränke sowie Snacks. Die Station ist von beiden Seiten nur von der Riesaer Straße aus zu erreichen. Die A 14 dürfe wegen des Baustellenverkehrs weder befahren noch betreten werden, so Siebert.

Von mro