Vollsperrung und Neubau der Plagwitzer Brücke rücken näher

Leipzig. Die Sperrung der Karl-Heine-Straße im Bereich Plagwitzer Brücke wirft ihre Schatten voraus. Ab 7. Mai wird die marode Brücke über die Weiße Elster bis November 2019 neu gebaut. Sperrungen und Umleitungen bedeuten rund eineinhalb Jahre Ausnahmezustand im Leipziger Westen und Südwesten. In wenigen Tagen beginnen mit Baumfällungen die Vorbereitungen für die Großbaustelle.

Rund 60 Bäume muss die Stadt ab 5. Februar für die Einrichtung der Baustelle des Ersatzneubaus der Plagwitzer Brücke fällen, teilte das Verkehrs- und Tiefbauamt am Freitag mit. An der Karl-Heine-Straße fallen stadteinwärts zwölf Straßenbäume, im Brückenbereich noch einmal drei.

Damit eine Behelfsbrücke für Fußgänger und Radfahrer entstehen kann und für die Baugrubenzufahrt müssen am Südostufer der Weißen Elster im südöstlichen Wald 43 Bäume weichen. Dabei handele es sich vor allem um jüngere, dicht stehende Exemplare und Nachtriebe aus Stümpfen. Am Südwestufer werden Büsche entfernt. Eine Eiche in der nordwestlichen Böschung werde zurückgeschnitten und erhalten. 2019 sollen mit dem Ende der Baumaßnahmen Straßenbäume und Gehölze ersetzt werden.

Der von Autos und der Straßenbahnlinie 14 viel befahrene Überweg ist so baufällig, dass keine weitere Aufschiebung der Arbeiten möglich sei, kündigte die Stadt an. Die Brücke sei ein Dauerbehelf aus dem Jahr 1961, der auf alten Widerlagern des Vorgängerbaus gegründet worden sei. Auch Straße, Gleise und Leitungen zwischen der Erich-Zeigner-Allee und dem Klingerweg müssen gleichzeitig saniert werden.

Pläne für den Ersatzneubau Plagwitzer Brücke im Leipziger Westen. Quelle: Stadt Leipzig

Staus sind vorprogrammiert

Vom 7. Mai bis zum 14. Oktober 2019 soll der Baustellenbereich voll gesperrt werden. Der Leipziger Westen und Südwesten muss sich auf Staus, Sperrungen und großräumige Umleitungen einstellen. Der Durchgangsverkehr werde in beide Richtungen über den Schleußiger Weg, Rödelstraße und Antonienstraße geführt, so die Pläne der Verkehrsplaner. Wer von der Karl-Heine-Straße kommt, wird dann über die Gießerstraße oder die Erich-Zeigner-Allee umgeleitet. Fahrer, die von der Käthe-Kollwitz-Straße kommen, sollen während der Bauzeit über die Marschnerstraße, Edvard-Grieg-Allee und Karl-Tauchnitz-Straße in Richtung Schleußiger Weg geführt werden.

Die Straßenbahnlinie 14 fährt ab Baubeginn schon ab Goerdelerring in der City über die Jahnallee über Felsenkeller und Zschochersche Straße. Die Linien 1 und 2 können ihre Route über den Klingerweg wie gewohnt nehmen. Anlieger sollen aus Richtung Erich-Zeigner-Allee „unter Baubedingungen“ auch mit dem Auto ihr Ziel erreichen können. Das gelte auch für Liefer- und Rettungsverkehr. Radfahrer und Fußgänger dürfen die Baustelle über eine Behelfsbrücke passieren.

Kosten steigen auf 6,2 Millionen Euro

Die Brücke wird rund 6,2 Millionen Euro kosten, davon sind laut Stadt 3,3 Millionen als Fördermittelanteil geplant. Die Stadt Leipzig, Wasserwerke und Verkehrsbetriebe sind an der Baumaßnahme beteiligt. Ursprünglich hatte die Stadt mit 4,5 Millionen Euro Ausgaben gerechnet und wollte schon im September 2017 mit dem Projekt beginnen. Doch Probleme bei der Statik und die Erhöhung der Baupreise hätten die Kosten steigen lassen.

Von Evelyn ter Vehn