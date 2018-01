Vom Sexunfall bis zum kranken Popstar – ein Leipziger Notfallmediziner erzählt

Leipzig. „Frau Doktor ist besoffen“, „Die Sexualität eines Elektroingenieurs“, „Die Fußschmerzen eines Popstars“ – so sind drei der insgesamt 46 Kapitel des zweiten anderen Arzt-Buches von Michael Burgkhardt überschrieben, das jetzt auf dem Markt ist. Hat der 72-jährige Leipziger Arzt und langjährige liberale Stadtrat in seinem ersten Buch, den 2016 erschienenen Erinnerungen des Dr. Bumm, vor allem über seinen beruflichen Werdegang und sein Leben zwischen Medizin und Politik geschrieben, so holt er jetzt Erlebnisse aus der Notfallbehandlung ans Licht. Er hat in seinen reichhaltigen Erinnerungen gekramt und berichtet dem Leser auf unterhaltsame Weise von seltsamen, teils kuriosen Fällen und Erlebnissen. Er blickt aber auch noch weiter zurück, erzählt von seinem Großvater Dr. Bruno Gittner, der von 1923 bis 1971 eine Praxis als praktischer Arzt und Geburtshelfer im Leipziger Musikviertel, in der Grassistraße, und am Floßplatz hatte und alle Behandlungen ausführlich dokumentierte.

Zur Person Der Leipziger Facharzt für Allgemeinmedizin und Urologie, Dr. Michael Burgkhardt (72), arbeitet zusammen mit seiner Ehefrau Christine, einer Gynäkologin, in einer Praxis im Leipziger Südosten. Der gebürtige Pößnecker hat sich als überzeugter Liberaler das Medizinstudium in Leipzig zu DDR-Zeiten schwer erkämpfen müssen. Sein Vorbild war immer sein Großvater, ein erfahrener Hausarzt in Leipzig, den er schon als Junge bei Hausbesuchen begleiten durfte. Michael Burgkhardt machte sich zugleich einen Namen als Notfallmediziner, war von 2009 bis 2014 der oberste Notarzt Deutschlands. Als gewählter Stadtrat - von 1990 bis 2009 für die FDP, dann bis 2014 in der Bürgerfraktion - hat er sich über Jahrzehnte für die Entwicklung der Messestadt politisch engagiert. Michael Burgkhardt hat zwei Kinder und vier Enkel.

In dem Kapitel „Frau Doktor ist besoffen“ legt er offen, dass das Thema übermäßiger Alkoholgenuss auch den Göttern in Weiß nicht fremd ist. Auf einem Fortbildungskurs für Notärzte fiel eine Medizinerin auf, weil sie am Abend lauthals sang und Körperkontakt zu Männern suchte. Am nächsten Tag erschien sie erst mittags barfuß zum Kurs, schlief ein und fiel vom Stuhl. Zurück im Hotelzimmer bestellte sie reichlich Alkohol und wollte den jungen Kellner gleich ins Bett ziehen.

Als ziemlich skurril erwies sich ein Fall, mit dem Burgkhardt als Arzt in der Urologischen Klinik der Uni Leipzig zu tun hatte. Wegen therapieresistenter Harnwegsinfektion hatte eine Hausärztin einen vierzigjährigen Mann überwiesen. Der druckste herum, als der Urologe das heftig geschwollene Geschlechtsteil untersuchte und ein herausschauendes Stück Draht entdeckte. Die Röntgenaufnahme, die im Buch zu sehen ist, ergab ein Drahtgewirr in der Harnblase. Der Elektroingenieur hatte leidenschaftlich mit Strom in seinem Unterleib experimentiert, um sich Lust zu verschaffen.

Michael Burgkhardt auf dem weg zum Einsatz. Quelle: Andre Kempner

Nicht so kompliziert war ein Fall, bei dem der Notfallmediziner Burgkhardt hinter die Kulissen des Popgeschäftes blickte. Bei einem Leipziger Konzert der Backstreet Boys verletzte sich einer der Sänger auf der Bühne das Sprunggelenk. Er wollte in der 15-minütigen Pause für den weiteren Auftritt wieder fit und schmerzfrei gemacht werden.

Alle Fälle und Episoden stehen für sich, sind interessant, locker geschrieben und verlieren sich nicht in medizinischen Fachtermini. Damit vermittelt das Buch auf 163 Seiten kurzweilige und auch nachdenkliche Einblicke in das Leben eines engagierten und couragierten Mediziners.

Dr. Bumm nennt Burgkhardt sich, weil dies sein Tarnname war, unter dem er beim Medizinerfasching 1972 in Leipzig seine Büttenrede gehalten hatte. „Er hat mir allerdings wenig genutzt, denn die Enttarnung mit nachfolgender Exmatrikulation erfolgte unvermittelt 1973 und zügig durch die damaligen Ordnungsorgane eines längst untergegangenen Landes, das von alten und starrsinnigen Männern regiert wurde“, schreibt Burgkhardt in seinem Buch.

Michael Burgkhardt hat nach einem Unfall und einer schweren Erkrankung 2016 mit dem Bücherschreiben begonnen, weil es ihm einerseits Freude macht, Erfahrenes und Erlebtes weiterzugeben, es andererseits aber auch für ihn selbst eine Art Therapie ist. Aus alten Notizen, Dokumenten und Aufzeichnungen Geschichten zu formen, habe ihm geholfen, aus dem tiefen Tal des Selbstmitleides und der Angst zu kommen, sagt der Autor.

Michael Burgkhardt: „Notfallgeschichten des Dr. Bumm. Das zweite (andere) Arztbuch“; 163 Seiten; 28 Abbildungen;

Verlag Wissenschaftliche Scripten Auerbach/V.; Preis: 16,50 Euro; ISBN: 978-3-95735-070-1.

Von Anita Kecke