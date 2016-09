Leipzig. Nicht nur Udo Jürgens („Ich war noch niemals in New York“) wäre wohl begeistert gewesen: Nach Informationen des Branchenportals „austrianaviation.net“ soll es ab Sommer 2017 eine Direktverbindung zwischen Leipzig und der US-Metropole New York geben. Möglich wird dies angeblich durch die Pakistan International Airlines (PIA), die künftig auf ihrer Strecke zwischen Islamabad und New York einen Zwischenstopp in der Messestadt einlegen wollen.

„Wir kennen die Pläne der pakistanischen Airline“, sagte Uwe Schuhart, Sprecher des Flughafens Leipzig/Halle am Montag gegenüber LVZ.de. Es gebe regelmäßig Gespräche mit potentiellen Kunden, die den Airport nutzen wollen, darunter auch mit PIA. „Genaue Angaben können wir derzeit aber noch nicht machen. Klar ist aber: Wenn alle verkehrsrechtlichen Auflagen erfüllt werden, kann es auch ganz schnell gehen“, so Schuhart weiter.

Bisher flogen die Maschinen der Pakistan International Airlines auf ihrem Weg nach New York über Manchester. Nachdem der PIA nun aber wieder gestattet worden sei, auch in Deutschland Fracht und Passagiere aufzunehmen, plane das Unternehmen den Zwischenstopp von Großbritannien nach Leipzig zu verlegen, berichtet „austrianaviation.net“ weiter. Auch die entsprechenden Bewilligungen seitens der Vereinigten Staaten seien bereits erteilt worden.

Grund für die Verlegung sei unter anderem, dass rund 30-45 Minuten an Transitzeit eingespart würden und auch die Kosten für die Airline am Flughafen Halle/Leipzig geringer seien. Neben einem Direktflug nach New York würde die Verlegung übrigens für die Messestadt auch einen neuen Direktflug nach Islamabad bedeuten.

