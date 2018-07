Leipzig

Nach Tagen der Trockenheit hat es in Leipzig am Donnerstag geregnet – die befürchteten schweren Gewitter mit starken Niederschlägen blieben der Stadt jedoch erspart. Von südwestlicher Richtung, aus Sachsen-Anhalt kommend zogen die Gewitterzellen über die Stadt hinweg, erklärte Meteorologe Sebastian Balders vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig auf Nachfrage von LVZ.de. Dabei wurde es vor allem im Leipziger Süden nass. Am späten Abend schwächte sich das Gewitter dann ab, die Zellen zogen weiter und schwächen sich ab.

Zur Galerie In Leipzig war es in den vergangenen Wochen oft sehr warm und trocken. Wie wirkt sich das auf Wiesen, Pflanzen und Bäuem aus?

Der Regen am Donnerstagabend brachte auch eine willkommene Abkühlung für die Leipziger. Die drückend heißen Temperaturen der vergangenen Tage bleiben am Wochenende zunächst aus. Für den Freitag werden vom DWD Höchstwerte um 25 Grad Celsius prognostiziert. Am Samstag werden Temperaturen mit Höchstwerten von 24 Grad Celsius erwartet, bevor es am Sonntag mit 26 bis 27 Grad Celsius wieder wärmer wird. An allen Tagen wird es trocken bleiben.

joka