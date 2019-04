leipzig

Am Forschungszentrum für Zivilisationskrankheiten der Universität Leipzig läuft seit 2011 die Life Child Studie. Mehr als 4500 Kinder und Jugendliche haben bislang daran teilgenommen. Untersucht wird der Einfluss zahlreicher Umweltfaktoren auf die Kindesentwicklung. Auch die neuen Medien spielen dabei eine wichtige Rolle. Studienleiterin und Psychologin Dr. Tanja Poulain (32) erläutert im Interview mit LVZ.de, wie ein gesunder Medienkonsum aussieht und was Eltern tun können.

Mit welchem Anspruch ist die

Life Child Studie

gestartet?

Ziel ist es, die gesunde Kindesentwicklung von der Schwangerschaft bis ins frühe Erwachsenenalter zu untersuchen. Zudem geht es um die Erforschung von Zivilisationskrankheiten, etwa von Allergien und Adipositas.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Medienkonsum von Kindern und Jugendlichen. Wieso ist dieser Aspekt aus medizinischer Sicht relevant?

Weil Mediennutzung keine aktive Tätigkeit wie Sport ist, sondern eine sitzende und inaktive. Generell bewegen sich Kinder und Jugendliche heutzutage ja schon relativ wenig – der Medienkonsum trägt maßgeblich dazu bei. Einer der Zusammenhänge mit Gesundheitsparametern, den wir bereits finden konnten, war der zwischen Mediengebrauch und Übergewicht, was später mit weiteren Problemen wie Diabetes und Bluthochdruck einhergehen kann. Wir beschäftigen uns auch mit Zusammenhängen zwischen Mediengebrauch und der psychischen Gesundheit, dem Wohlbefinden, Schlaf und schulischen Leistungen. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass der Mediengebrauch durchaus eine Rolle in diesen Bereichen spielt.

Das sind vor allem negative Zusammenhänge?

Ja, das haben wir ganz konkret herausgefunden. Vor allem bei Jugendlichen, die einen hohen Medienkonsum aufweisen, konnten wir zeigen, dass diejenigen, die viel Zeit vor dem Computer und im Internet verbringen, im Verlauf eines Jahres über mehr Schlafprobleme und weniger Wohlbefinden berichten, schlechtere Schulnoten haben und auch mehr Anzeichen von Verhaltensauffälligkeiten zeigen als Jugendliche mit einem mäßigeren Konsum.

Sie ermitteln aber hauptsächlich Korrelationen, also Zusammenhänge, und keine Kausalitäten?

Kausalitäten sind generell immer ganz schwierig herauszufinden. Das kann, glaube ich, keine Studie leisten. Wir führen eine reine Beobachtungsstudie durch. Da wird es kaum möglich sein, alle Faktoren, die beispielsweise auf den Mediengebrauch, auf das Wohlbefinden oder auf das Zusammenspiel zwischen beiden wirken, komplett zu ergründen.

Schlagzeilen wie „Handys machen dumm“ sind aus Ihrer Sicht also problematisch?

Ja, das ist schon ziemlich platt ausgedrückt. Das impliziert eine Kausalität, die sich aber nicht aus den Studienergebnissen ableiten lässt. Wenn wir feststellen, dass es einen Zusammenhang zwischen hohem Medienkonsum und Übergewicht oder schlechten Noten gibt, dann legt das zwar einen kausalen Zusammenhang nahe, aber es können trotzdem noch ganz andere Faktoren dazwischenstehen.

Wie sieht das Studiendesign aus?

Bei uns kann jeder teilnehmen, der Lust hat. Sowohl Schwangere in der 24. und 36. Woche bis hin zu Kindern und Jugendlichen bis 16 Jahre. Bestenfalls nehmen die Probanden jährlich teil, Säuglinge sogar drei mal pro Jahr. So ist es uns möglich, die Entwicklung längerfristig zu beobachten. Alle durchlaufen dann ein sehr detailliertes Programm: ein klinisches Interview, mehrere Fragebögen zur psychischen und körperlichen Gesundheit, auch Blut-, Urin- und Stuhlproben werden genommen und ein Motoriktest sowie mehrere medizinische Untersuchungen werden durchgeführt.

Gibt es in Deutschland vergleichbare Studien?

Deutschlandweit sind wir schon in gewisser Weise einzigartig, insbesondere deshalb, weil wir eine Längsschnittstudie durchführen und weil diese sehr groß angelegt ist: Mehr als 4500 Kinder haben bereits teilgenommen. Auch erfassen wir ja deutlich mehr Parameter als nur den Mediengebrauch.

Wie sieht nun ein gesunder Mediengebrauch bei Kindern aus und welche Verantwortung haben diesbezüglich die Eltern?

Die Eltern tragen auf jeden Fall eine große Verantwortung. Kinder finden elektronische Medien immer spannend. Wenn da nicht entgegengewirkt wird, könnten sie auch ein ganzes Wochenende vor dem Bildschirm verbringen. Unter zwei Jahren sollten am besten gar keine elektronischen Medien genutzt werden, im Vorschulalter maximal 30 Minuten und im Jugendalter nicht mehr als zwei Stunden täglich. Die Zeit ist, denke ich, aber nicht das entscheidendste. Natürlich darf es nicht ausarten. Wichtiger ist es jedoch, Alternativen zu schaffen, beispielsweise Sport oder Musikunterricht. Das Kind sollte noch an etwas anderem Freude finden, als nur mit dem Handy oder am Computer zu spielen. Wichtig auch: Vorbild sein! Wenn das Handy am Essenstisch oder bei Ausflügen verboten ist, sollten sich Mutter und Vater selber daran halten. Zugleich sollten nicht einfach nur Verbote ausgesprochen werden. Stattdessen sollten sich die Eltern für das interessieren, was ihre Kinder am Handy oder PC machen und ihnen so das Gefühl geben, dass sie teilhaben möchten. Dann kann man zugleich schneller intervenieren.

Von Christian Neffe