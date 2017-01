Leipzig. Das Leipziger Amt für Bauordnung hat das Wohnhaus in der Jahnallee 73 mit sofortiger Wirkung gesperrt. Wie die Behörde am Freitag mitteilte, seien erhebliche Schäden an der Baukonstruktion festgestellt worden. Die Nutzung des dreistöckigen Hauses gegenüber dem Straßenbahnhof Angerbrücke in Lindenau wurde untersagt, bis ein Gutachten vorliegt und Sicherungsmaßnahmen erfolgt sind. Aus Sicherheitsgründen wurden zudem der Gehweg und ein Teil der Fahrbahn vor dem Haus für den Verkehr gesperrt.

Für die Macher der Kunstgalerie Ortloff kommt die Sperrung zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Das Lokal im Erdgeschoss zeigt seit etwa zwei Wochen Werke des Kollektivs FAMED. Darunter sind Arbeiten international einflussreicher Künstler wie Neo Rauch und Clemens von Wedemeyer, außerdem von Astrid Klein, Christoph Ruckhäberle, David Schnell und Matthias Weischer. Kuratiert wurde die Schau von Franciska Zólyom, der Direktorin der Galerie für Zeitgenössische Kunst (GfzK).

Ursprünglich sollte die Ausstellung unter dem Titel „Our Teenage Dreams So Hard To Beat“ bis zum 26. Februar geöffnet bleiben. Geplant war, die Zeichnungen, Gemälde und Fotos zu Preisen zwischen 10.000 und 40.000 Euro zu verkaufen. Ein Teil der Erlöse sollte in die Sanierung des Hauses und der Galerie fließen.

Das Ortloff wird seit rund zehn Jahren von den drei Leipzigern Georg Weißbach, Julius Vogelsberg und Tilman Grundig betrieben. Auf rund 70 Quadratmetern fanden regelmäßig Ausstellungen statt.

Clemens Haug