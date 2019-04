Leipzig

Die Palliativmedizin ist in Deutschland ein junges Fach. Ihre Geschichte reicht nur anderthalb Jahrzehnte vor die Gründung der Station für unheilbar Kranke am St. Elisabeth-Krankenhaus zurück. „Sie sind ein Vorreiter“, hat der Freiburger Medizinethiker Giovanni Maio den Leipzigern zum 20-jährigen Bestehen des medizinischen Angebots am Samstag gratuliert.

Fünf Betten markierten 1983 in Köln den Beginn, im März 1999 kamen in Leipzig zunächst acht hinzu, mittlerweile sind es 13 auf der Palliativstation. Zwei bis drei Ärzte, zwölf Pflegekräfte sowie Therapeuten, Sozialarbeiter und Seelsorger kümmern sich hier jährlich um etwa 350 Patienten, bei denen alle Heilungsversuche vergeblich geblieben sind. Zu den mehr als 200 Gratulanten bei einem Symposium in den Salles de Pologne in der Leipziger Innenstadt zählte auch Sachsens Gesundheitsstaatssekretärin Regina Kraushaar: „Es braucht mehr Menschen wie Sie“, bedankte sie sich. „Aus einer christlichen Haltung heraus setzen Sie seit Jahren Maßstäbe.“ Kraushaar weiß, wovon sie spricht: Sie war im Bundesgesundheitsministerium für Pflegesicherung zuständig, als man dort – erst – 2015 ein Hospiz- und Palliativgesetz verfasste.

Wie wichtig neben medizinischer Qualität „der menschliche Aspekt unserer Arbeit ist“, so Andreas von Aretin, das lerne er täglich auf der Palliativstation. Sie gehört zur Abteilung für Innere Medizin II, die er als Chefarzt leitet. „Wissenschaftliche Exzellenz und ökonomische Möglichkeiten sind unverzichtbare Basis“, stellt er klar. „Aber sie führen ohne menschlichen Faktor nur zu einer gut funktionierenden Reparaturanstalt.“

„Balance zwischen Tun und Sein-lassen“

Für Maio, der als Professor gleichzeitig Mediziner und Philosoph ist, hat die Palliativbewegung daher Vorbildcharakter für das gesamte Gesundheitswesen. „Während sich die Medizin der betrieblichen Logik unterordnet, erinnert sie uns daran, warum wir eigentlich Ärzte, Pfleger, Therapeuten geworden sind: aus Sorge um den andere Menschen.“ Palliativmedizin zeichne sich dadurch aus, den Patienten auf Augenhöhe zu begegnen, Beziehungen zu ihnen aufzubauen und eine Balance „zwischen Tun und Sein-lassen“ zu finden, erklärt Maio. Ein Vergütungssystem, das seit Anfang des Jahrtausends über Fallpauschalen organisiert ist, bewirke das Gegenteil: „Es belohnt Ärzte, die viel machen, selbst wenn es unnötig ist, und bestraft Ärzte, die sich kümmern.“

Einer der Letztgenannten ist Oberarzt Martin Kamprad. Seit Gründung der Palliativstation arbeitet er hier. Rund 7000 Patienten haben sie seither betreut – und mehr als die Hälfte von ihnen in den Tod begleitet. Von einem „großen Zusammenhalt“ im Team spricht Kamprad. Von einer flachen Hierarchie. „Anders ist das nicht zu schaffen.“

Der Blick für das Besondere eines Menschen

Vor allem am Gefühl, den eigenen Anforderungen nicht zu genügen, leiden die Mitarbeiter palliativer Einrichtungen, berichtet Martina Kern, selbst Pflegeleiterin eines Palliativzentrums in Bonn. Als sie von Situationen erzählt, in denen Ratschläge unpassend scheinen und man mit einem Patienten die Ohnmacht teilt, blickt sie in viele bewegte und zustimmende Gesichter. „Aber auch gemeinsames Ertragen ist eine Hilfe.“

Kerns Veröffentlichungen hätten ihnen am St. Elisabeth schon vor 20 Jahren verdeutlicht, inwiefern sich die Aufgabe einer Palliativschwester von der Arbeit auf anderen Stationen unterscheide, sagt Kerstin Seifert. Sie sei seit 1999 „Trägerin der Idee“, bedankt sich Kamprad bei der Stationsschwester, und der Applaus im Saal hält lange an. Momentan erleben beide, wie ein Erfolg der Palliativbewegung, über den sie sich freuen, die Arbeit dennoch schwieriger macht. Ambulante Pflegeangebote ermöglichen den Patienten, länger zu Hause zu bleiben. Kommen sie auf die Station, sind sie oft bereits so krank, dass sie bald sterben. „Immer wieder den Blick für das Besondere eines Menschen zu schärfen“, sagt Seifert, bleibe da die große Herausforderung. Auch im 21. Jahr auf der Palliativstation.

Von Mathias Wöbking