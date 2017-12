Vorweihnachtszeit: In Leipzigs offenen Werkstätten wird getöpfert, gestrickt und gemalt

Leipzig. Selbstgemachte Geschenke liegen im Trend. Das merken auch die offenen Werkstätten in Leipzig. Sie laden zum Töpfern, Stricken, Nähen, Hämmern, Schleifen und Porzellan bemalen ein.

Seit 1992 öffnet Dirk Fischer regelmäßig die Tür der Keramikwerkstatt im Werk 2. Sie richtet sich an alle Altersgruppen. „Wir müssen nicht fürchten, dass keiner mehr kommt“, sagt der Töpfermeister. Im Oktober und November waren die Termine der offenen Werkstatt „total ausgelastet“. Die Besucher töpferten besonders gern Gefäße, in die sie eine Kerze stellen können. „Solche dekorativen Dinge sind zur Weihnachtszeit sehr beliebt“, sagt Fischer. Er brennt die Schalen und Stövchen, danach können die Kreativen sie bemalen und noch einmal im Töpferofen brennen lassen.

Selbermachen als Ablenkung vom Alltag

Neu ist der Andrang nicht: „Schon seit 25 Jahren mögen die Menschen Selbstgemachtes“, weiß der Töpfermeister aus Erfahrung. Figuren oder Schalen, die man mit den eigenen Händen geformt hat, erfüllten sie mit besonderem Stolz. In den vergangenen Jahren hätte die Nachfrage nach Ton und Brennofen in Connewitz aber zugenommen. „Das ist eine Ablenkung zum Alltag“, vermutet Fischer. Das Erschaffen von Formen sei für viele eine schöne Abwechslung zum Büroleben.

Getöpferte Weihnachtsgeschenke aus dem Werk 2 müssen jetzt allerdings fertig geformt sein. Wegen des Weihnachtsmarkts „Weihnachten am Kreuz“ öffnet Fischer die Keramikwerkstatt bis zu den Feiertagen nur für Besucher, die professionell gefertigte Töpferwaren kaufen wollen.

Porzellantassen und -Teller bemalen

Sandra Hess eröffnete zu Ostern dieses Jahres den Laden Lieblingswerk an der Jahnallee. Dort können sich Interessierte fertige Keramik aussuchen und diese dann mit unterschiedlichen Techniken bemalen. „Vor allem Frauen gönnen sich bei uns eine Auszeit. Sie gestalten häufig auch etwas zum Verschenken“, erzählt sie. Vor Weihnachten würden vor allem Weihnachtskugeln, Porzellanteller in Sternform und Gebrauchskeramik wie Tassen und Teller gestaltet. Eine Woche später könne man die gebrannten Einzelstücke dann abholen.

In der Vorweihnachtszeit ist das Lieblingswerk häufig voll. Auch einige Weihnachtsfeiern finden im Porzellanladen statt. Hess steht ihren Kundinnen zur Seite. „Die meisten kommen ohne Vorkenntnisse.“ Man habe aber so viele Gestaltungsmöglichkeiten, das Ergebnis werde eigentlich immer schön, sagt sie.

Stricken und Nähen: Sich von der Masse abheben

Auch zum Stricken und Nähen versammeln sich kreative Leipziger gern. Im Näh- und Strickcafé bietet Christine Manitz seit zehn Jahren Kurse, Treffs und Werkstätten an. Vor dreieinhalb Jahren hat sie das Geschäft und Werkstatt auf der Karl-Liebknecht-Straße eröffnet. Der Laden werde gut besucht. „Die meisten, die vorbeikommen, sind jung und haben Kinder“, sagt Manitz. Beim Nähtreff schneiderten bis zu 15 Menschen, zum Stricken kämen regelmäßig etwa 30 Kreative. „Ich habe auch schon einige von der Stricknadel an die Nähmaschine gebracht“, erzählt die Inhaberin, die im Laden Stoffe und Wolle verkauft.

Früher sei Geld der Grund gewesen, selbst Textilien zu nähen. Das war häufig kostengünstiger. „Jetzt kommen die meisten, weil sie sich von der Masse abheben wollen. Wenn sie etwas selbst nähen, tragen sie ein Unikat“, sagt Manitz.

Bierbrauen lernen und Beton gießen

In Eutritzsch, in der Georg-Schumann-Straße, bietet der Makerspace Leipzig seit 2015 viele verschiedene Arbeitsweisen an. Selbermacher, Tüftler und Sammler sollen sich in der offenen Werkstatt austauschen und gegenseitig inspirieren, heißt es auf der Seite der Initiative. Sie ist Teil des soziokulturellen Zentrums „Die Villa“.

Im Makerspace können Kreative bei Workshops Lichtschalen und Weihnachtsdekoration aus Beton gießen. Auch Bierbrauen wurde bereits unterrichtet. Es gibt eine Werkstatt, in der Selbermacher Holz und Metall verarbeiten können. Tüftler finden 3D-Drucker. Mitglieder von Makerspace können außerdem Fotostudio, Textilbereich, Keramik- und Papierwerkstatt nutzen.

Das Geheimnis, welche einzigartigen Geschenke in den vielen offenen Werkstätten in Leipzig entstehen, wird dann an Weihnachten gelüftet.

