Wagenknecht sagt Wahlkampfabschluss in Leipzig ab

Leipzig. Die Linken-Spitzenkandidatin Sahra Wagenknecht hat ihren für Donnerstagnachmittag in Leipzig geplanten Wahlkampf-Auftritt abgesagt. Wagenknecht sei stark erkältet und stimmlich angegriffen, teilte die Partei am Vormittag mit. Die 48-Jährige habe sich deshalb entschieden, tagsüber zuhause zu bleiben, „auch um ihre Teilnahme heute Abend an der Schlussrunde der Spitzenkandidaten in ARD und ZDF nicht zu gefährden.“

Der Wahlkampfabschluss der Landesverbände Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt ab 15 Uhr auf dem Leipziger Richard-Wagner-Platz soll aber auch ohne Wagenknecht stattfinden. Mit dabei sind als Rednerinnen und Redner unter anderem Katja Kipping, Martina Renner, Petra Sitt und Bundesspitzenkandidat Dietmar Bartsch.

Im Anschluss an die Wahlkampfkundgebung wollen sich die Linkenpolitiker auch am Protest gegen die Demonstration des fremden- und islamfeindlichen Legida-Bündnisses in der Messestadt beteiligen.