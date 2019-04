Leipzig/Dresden

Durch die anhaltende Trockenheit steigt in Leipzig die Waldbrandgefahr. Am Donnerstag gilt im Stadtgebiet voraussichtlich erstmals in diesem Jahr die zweithöchste Warnstufe 4, wie aus der Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) und des Staatsbetriebs Sachsenforst vom Mittwoch hervorgeht. Das Abbrennen von Lagerfeuern wäre dann laut städtischer Polizeiverordnung strengstens untersagt.

Das Grillen in den Parks bleibt zwar erlaubt. Die Stadt weist aber darauf hin, dass Löschmittel bereitgehalten werden müssen. Nach dem Grillen sei die Restglut zudem vollständig abzulöschen und die abgekühlte Asche in dafür vorgesehenen Metall-Abfallbehälter zu entsorgen.

Vom Lagerfeuerverbot wären auch die drei öffentlichen, von der Stadt bereitgestellten Feuerstellen betroffen. Sie befinden sich in der Friesenstraße, am Nonnenweg (nahe AOK) sowie am Marienweg im hinteren Rosental (nahe Rosentalturm). Am Freitag soll die Gefahr im Stadtgebiet und im Kreis Leipzig laut aktueller Prognose wieder auf Stufe 3 sinken.

Die Waldbrandgefahr in Sachsen steigt: Laut Prognose wird in der Stadt und Landkreis Leipzig am Donnerstag die zweithöchste Stufe erreicht. Quelle: Sachsenforst

Wärmster Tag des Jahres erwartet

Am Donnerstag wird mit bis zu 26 Grad der bislang heißeste Tag des Jahres in der Region Leipzig erwartet. Laut Prognose spitzt sich die Situation deshalb zu. In den nördlichen Teilen der Kreise Nordsachsen, Meißen, Bautzen und Görlitz wird laut Prognose erneut die höchste Gefahrenstufe 5 erwartet. In Nordsachsen dürfen dann die Wälder nicht mehr betreten werden. Die Gefahrenstufe war in der Nacht zum Mittwoch auf 4 gesenkt worden.

„Die Häufung von hohen Waldbrandgefahrenstufen, wie wir sie im Moment in großen Teilen Sachsens haben, ist schon außergewöhnlich für April“, sagte Falk Böttcher, Meteorologe beim DWD in Leipzig. Eine leichte Entspannung der seit Wochen anhaltenden Dürre gebe es erst zum Wochenende, dann würden zumindest vereinzelt Niederschläge erwartet. Im Rest von Sachsen herrschte am Mittwoch mittlere Waldbrandgefahr, im Erzgebirge, in Teilen des Vogtlandes und im südlichen Kreis von Görlitz wurde die Gefahr von Waldbränden als eher gering eingestuft.

Von nöß (mit dpa)