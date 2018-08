Leipzig

Arena, Stadion, Innenstadtnähe – für die Menschen im Waldstraßenviertel Segen und Fluch zugleich. Denn das Gründerzeitquartier rechts und links der Waldstraße wird von Konzertbesuchern, Fußballfans und Pendlern regelmäßig zugeparkt. Wer dort wohnt, hat oft das Nachsehen und findet dort einfach keinen freien Stellplatz mehr. Mit einem Parkraumbewirtschaftungskonzept will die Stadt den Dauerkonflikt lösen. Am kommenden Mittwoch steht es zur Abstimmung im Stadtrat.

Vorschlag für die Einrichtung der Bewohnerparkgebiete Waldstraßenviertel mit Darstellung der Bewirtschaftungsformen Quelle: Stadt Leipzig

Ausgangslage

Drei von vier Parkplätzen im Waldstraßenviertel sind derzeit unbewirtschaftet, sprich kostenlos. Selbst an Tagen ohne Veranstaltungen in Stadion oder Arena sind die Stellplätze tagsüber zu 90 Prozent belegt. Grund: Berufspendler stellen dort wegen der Nähe zur Innenstadt gern ihre Autos ab. Die Hälfte der Fahrzeuge, die dort am Tage parken, zeigen Untersuchungen, gehört nicht den Anwohnern; auch nach 21 Uhr liegt der Anteil der Fremdparker noch bei 13 Prozent. Richtig eng wird es, wenn Arena und Stadion geöffnet sind. Dann gibt es im gesamten Waldstraßenviertel keinen einzigen freien Parkplatz mehr, wird selbst in zweiter Reihe, auf Gehwegen sowie in Kreuzungsbereichen geparkt.

Parkraumkonzept

Die Lösung des Stellplatzproblems sieht die Stadtverwaltung in einem mehrstufigen Parkraumkonzept, das Anwohner des Waldstraßenviertels gegenüber Ortsfremden bevorrechtigt. Dafür benötigen diese künftig einen Bewohnerparkausweis – kostet pro Jahr 30,70 Euro. Dieser garantiert zwar keinen freien Parkplatz. Das Parkraummanagement soll jedoch Langzeitparker und Ortsfremde dauerhaft aus dem Viertel verdrängen, was dann zu mehr freien Stellflächen führt.

Westlich der Waldstraße ist Parken in künftig in den Abend- und Nachstunden sowie an Wochenenden nur noch für Anwohner erlaubt. Tagsüber können dort Kunden und Beschäftigte der ansässigen Geschäfte, Arztpraxen und Büros ihre Autos abstellen.

Östlich der Waldstraße stellt die Stadt flächendeckend Parkscheinautomaten auf, dort wird Parken tagsüber und abends sowie am gesamten Wochenende kostenpflichtig. Die maximale Parkdauer beträgt zwei Stunden, die Stellflächen sind also für Pendler sowie Besucher des Fußballstadions oder der Arena nicht mehr interessant. Anwohner mit Parkausweis sind von der Gebührenpflicht befreit.

Kauf und Installation eines Parkscheinautomaten kosten 6360 Euro, macht bei 78 Automaten also eine knappe halbe Million Euro, die die Stadt erst mal vorstrecken muss. Dazu kommen noch 50 000 Euro für neue Beschilderungen und 30 000 Euro für Straßenmarkierungen. Dieses Geld und auch die laufenden Kosten der Parkraumbewirtschaftung von 132 700 Euro im Jahr, holt die Kommune jedoch spielend wieder rein. Im Rathaus rechnet man mit jährlichen Einnahmen allein aus den Parkgebühren von einer halben Million Euro. Dazu kommen noch die Gebühren, die die Anwohner für die Ausstellung der Parkausweise bezahlen – für knapp 4000 im Quartier angemeldeten Fahrzeugen kommen rund 110 000 Euro zusammen.

An Veranstaltungstagen mit erwarteten mehr als 20 000 Besuchern wird – wie bisher schon bei Spielen der Fußball-Bundesliga – zusätzlich eine so genannte Bewohnerschutzzone für einen Teil des Waldstraßenviertels eingerichtet, der von Friedrich-Ebert-, Goya-, Livia-, Leibnizstraße und Jahnallee begrenzt wird. Zufahrten in diesen Sperrbezirk sind dann nur an bestimmten Stellen für Personen möglich, die sich als Anwohner ausweisen können. Diese Sperrzone wird drei Stunden vor Veranstaltungsbeginn eingerichtet und eine halbe Stunde nach Veranstaltungsbeginn wieder aufgehoben. Die Stadtverwaltung geht von 25 Tagen pro Jahr aus, an denen die Maßnahme notwendig wird. Pro Veranstaltungstag wird mit Kosten zur Einrichtung der Sperrzone in Höhe von 2000 Euro gerechnet, also 50 000 Euro im Jahr. Über eine Kostenbeteiligung verhandelt die Stadtverwaltung mit dem Fußball-Bundesligisten RB.

Zeitplan

„Die Parkscheinautomaten können unter Berücksichtigung von Ausschreibungsfristen frühestens im zweiten und dritten Quartal 2019 geliefert und aufgestellt werden“, so Michael Jana, Chef des Verkehrs- und Tiebauamtes, gegenüber der LVZ. „Mit Umsetzung des vollständigen Maßnahmenpaketes wird das Bewohnerparken im gesamten Waldstraßenviertel zeitgleich eingeführt.“ Das soll voraussichtlich im Herbst 2019 geschehen. Die Bewohnerparkausweise können vor Einführung beim Ordnungsamt erworben werden.

Von Klaus Staeubert