Leipzig

Am Freitag ist an der Antonienbrücke im Leipziger Westen das Schild "Wall of Fame" angebracht worden. Damit ist die 320 Quadratmeter große Fläche nun auch offiziell für Uneingeweihte als Graffiti-Freifläche erkennbar. Bereits im Juni 2017 wurde die junge Brücke freigegeben, damit Street Artists einen Ort haben, um ihrer Kunst legal nachzugehen.