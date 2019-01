Leipzig

Der vergangene Sommer hat den Leipziger Sportbädern 2018 rekordverdächtige Besucherzahlen beschert: Nach Angaben der Betreiber besuchten 1.223.030 Gäste die acht Schwimmhallen und fünf Freibäder – knapp 112.000 mehr als im Jahr zuvor. Durch Bauarbeiten an der Schwimmhalle Mitte oder Maßnahmen in der Grünauer Welle und der Schwimmhalle Süd konnten diese Einrichtungen ihre Vorjahreswerte allerdings nicht erreichen, wie der Technische Sportbäder-Geschäftsführer Joachim Helwig mitteilt: „Dies konnten die Freibäder im Supersommer 2018 aber mehr als ausgleichen.“

Die beliebteste Schwimmhalle bleibt das Sportbad an der Elster mit 286.268 Besuchern vor dem Sport- und Freizeitbad Grünauer Welle (167.957) und der Schwimmhalle Nord (114.807). Bei den Freibädern verzeichnete das Schreberbad die höchsten Besucherzahlen (74.289). Dahinter folgen die Sommerbäder Kleinzschocher (69.753), Schönefeld (51.701) und Südost (31.691). „Ich freue mich, dass die städtischen Investitionen, die über den Bäderleistungsfinanzierungsvertrag in die Infrastruktur der Schwimmhallen und Freibäder fließen, so gut umgesetzt und von den Bürgern hervorragend angenommen werden“, betont Sportbürgermeister Heiko Rosenthal ( Die Linke), der auch Aufsichtsratsvorsitzender der Leipziger Sportbäder.

Auch im vergangenen Jahr gab es weiterhin eine hohe Nachfrage nach Schwimmlern- und Fitnesskursen. Das Programmangebot wurde von 78 auf 85 Kurseinheiten pro Woche erhöht. Insbesondere Eltern mit Kindern nutzen das Angebot. Allein in den Wassergewöhnungskursen nahmen 225 Babys und Kleinkinder teil, bei den Schwimmlernstunden waren es 1100 Kinder. Brigitte Teltscher, Kaufmännische Sportbadgeschäftsführerin, ergänzt: „Neu ist, dass die Kinder nicht mehr nur das Seepferdchen absolvieren, sondern auch Anschlusskurse bis hin zu den Jugendschwimmabzeichen besuchen.“ Ebenfalls beliebt seien die Angebote für Erwachsene, in denen der eigene Schwimmstil verbessert werden kann. Aber auch bei Jugendlichen nehme man Interesse und Nachholbedarf wahr. „In den nächsten Winterferien bieten wir erstmals einen einwöchigen Schwimmlernkurs für Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren an.“

Von fbu