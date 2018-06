Leipzig

Am kommunalen Klinikum St. Georg in Eutritzsch und Grünau müssen Patienten heute damit rechnen, nicht oder erst nach langen Wartezeiten behandelt zu werden. Wie berichtet, hat die Gewerkschaft Verdi die nichtärztlichen Beschäftigen zu einem Warnstreik von 6 bis 21.30 Uhr aufgerufen.

„Durch Umorganisation versuchen wir zwar, den Krankenhausbetrieb so weit wie möglich aufrechtzuerhalten, aber es wird definitiv in einigen Bereichen Einschränkungen geben“, kündigte Kliniksprecherin Manuela Powollik gegenüber der LVZ an. Es sei völlig unklar, wie viele der mehr als 1500 Krankenschwestern und -pfleger sich an dem Ausstand beteiligen.

Notdienstvereinbarung

Allerdings haben sich Klinikum und Gewerkschaft auf eine Notdienstvereinbarung verständigt. Zudem würden besonders brisante Bereiche wie das Brandverletztenzentrum, die Kinderklinik und Neonatologie sowie die Infektiologie nicht bestreikt.

Auf Unverständnis bei der Klinikleitung stieß der Termin für den Warnstreik. Man habe sich mit Verdi schließlich auf den 2. Juli als neuen Verhandlungstermin geeinigt. Für gestern wurde ein Gutachten zur Beurteilung der wirtschaftlichen Situation des Betriebes erwartet, auf dessen Grundlage Spielräume für Tariferhöhungen ausgelotet würden.

Das Klinikum kündigte für kommenden Montag ein konkretes Angebot an. Bislang bot der Arbeitgeber drei Prozent Lohnplus an, Verdi verlangte zuletzt sechs Prozent.

Von Klaus Staeubert