Leipzig

Durch den Warnstreik bei der Deutschen Bahn kommt es am Montagmorgen auch in Leipzig zu zahlreichen Verspätungen und Zugausfällen. Dabei ist nicht nur der Fernverkehr eingeschränkt, auch im S-Bahn-Verkehr kommt es zu Behinderungen, wie die Bahn auf ihrer Webseite mitteilte.

Diese Linien sind betroffen

In ganz Sachsen und Mitteldeutschland fielen am Morgen Züge aus oder verspäteten sich. Es seien alle Linien im S-Bahn- und Regionalverkehr betroffen, sagte Bahnsprecher Holger Auferkamp in Leipzig. Insbesondere auf diesen Linien kommt es zu Einschränkungen:

• RE 10 Leipzig Hbf - Eilenburg - Torgau - Doberlug-Kirchhain - Cottbus: Erhebliche Beeinträchtigungen, Zugausfälle wahrscheinlich

• RE 13 Leipzig Hbf - Bitterfeld - Dessau Hbf - Magdeburg Hbf: Erhebliche Einschränkungen im Raum Biederitz, Zugausfälle wahrscheinlich

• RE 18 Dresden Hbf - Großenhain Cottb Bf - Ruhland - Cottbus: Erhebliche Beeinträchtigungen im Raum Senftenberg. Verspätungen und Teilausfälle wahrscheinlich

• RE 50 Leipzig Hbf - Oschatz - Riesa - Coswig(b Dresden) - Dresden Hbf: Erhebliche Beeinträchtigungen, verkehrt momentan nur zwischen Dresden Hbf und Wurzen

• S 1 Leipzig-Stötteritz - Leipzig Hbf (tief) - Leipzig Miltitzer Allee: Erhebliche Beeinträchtigungen, Zugausfälle wahrscheinlich

• S 2 Leipzig-Stötteritz - Leipzig Hbf (tief) - Bitterfeld - Dessau Hbf/ Lutherstadt Wittenberg - Zahna/ Jüterbog: Erhebliche Beeinträchtigungen, Zugausfälle wahrscheinlich

• S 3 Leipzig-Connewitz - Leipzig Hbf (tief) - Schkeuditz - Halle(Saale) Hbf - Halle-Trotha: verkehrt zwischen Halle und Leipzig Hbf

• S 4 Wurzen - Leipzig Hbf (tief) - Torgau - Falkenberg - Hoyerswerda: Erhebliche Beeinträchtigungen, Zugausfälle wahrscheinlich

• S 5/S 5X Zwickau( Sachs) Hbf - Altenburg - Leipzig Hbf (tief) - Leipzig/Halle Flughafen - Halle(Saale) Hbf: Erhebliche Beeinträchtigungen, Zugausfälle wahrscheinlich

• S 6 Leipzig Messe - Leipzig Hbf (tief) - Böhlen ( Leipzig) - Borna - Geithain: Erhebliche Beeinträchtigungen, Zugausfälle wahrscheinlich

• S 3 Dresden Hbf - Tharandt - Freiberg ( Sachs): Erhebliche Beeinträchtigungen, Zugausfälle wahrscheinlich

Fernverkehr bundesweit eingestellt

Wegen des Warnstreiks ist der Fernverkehr bundesweit voraussichtlich bis 9 Uhr eingestellt. Darüber hinaus werde es aber während des gesamten Tages zu massiven Einschränkungen im bundesweiten Fernverkehr kommen, sagte ein Bahn-Sprecher. Er empfahl Reisenden dringend, ihre Reisen auf den Dienstag zu verschieben. Alle Tickets behielten ihre Gültigkeit, Zugbindungen seien aufgehoben - auch für den Dienstag.

Der Grund des Warnstreiks: Die Gewerkschaft will im Tarifkonflikt mit der Bahn ihre Forderungen durchsetzen. Am Samstag hatte die EVG die Verhandlungen für rund 160.000 Beschäftigte abgebrochen. Bei der Lohnerhöhung war der Konzern der Gewerkschaft aus deren Sicht nicht weit genug entgegengekommen.

Fahrgäste in Sachsen genervt von fehlenden Informationen

In den sozialen Netzwerken zeigten sich die Bahnreisenden am Montagmorgen genervt von der Informationspolitik der Bahn. „Keinerlei Ansagen, keine Infos, laut App fährt die S3 normal. Man kann doch seine Kunden informieren oder wäre das zu viel verlangt?“, schrieb ein Nutzer zur fehlenden Informationen am Leipziger Hauptbahnhof.

Auch privater Bahnbetreiber Abelio mit Problemen

Vom Warnstreik ist auch der private Bahntreiber Abellio betroffen. Wegen der gesperrten Strecken könnten auf fast allen Abellio-Linien keine Züge fahren, hieß es in einer Mitteilung am Montagmorgen. Die betroffenen Züge würden an geeigneten Knotenpunkten stehen bleiben. Ersatzverkehr sei nicht möglich. Allerdings könnten sich Reisende bis zum Ende des Warnstreiks in den Zügen aufhalten. Möglich ist der Zugverkehr laut Abellio unter anderem noch auf den Strecken Eisenach - Gotha, Naumburg - Leipzig oder Stendal - Wolfsburg.

Von LVZ/sag (mit dpa)