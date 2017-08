Was Schallplatten, moderne Pflüge oder Airbus-Jets mit Leipzig zu tun haben

Die fünften Tage der Industriekultur in der Region Leipzig waren eine Veranstaltung der Superlative. Genau 101 Firmen, Vereine oder Interessengruppen hatten an vier Tagen zu 214 Veranstaltungen eingeladen. Über 5000 Besucher tauchten bei der Gelegenheit in Geschichte und Gegenwart der hiesigen Wirtschaftsentwicklung ein.