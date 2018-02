Leipzig. Der Leipziger Umweltbund Ökolöwe will mit der Aktion "Kommt nicht in die Tonne" für korrekte Mülltrennung werben. Denn viel zu häufig würden Plastikteile - zum Beispiel von Verpackungen oder Mülltüten - in der Biotonne landen, heißt es vom Verein. Diese könnten nicht rückstandslos herausgefiltert werden. So bleiben am Ende der Kompostierung kleine Kunststoffteile zurück. Auf diesem Wege gelange Plastik ins Erdreich und am Ende auch auf unsere Teller.