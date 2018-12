Leipzig

Ein Wasserrohrbruch in der Nürnberger Straße sorgt seit Donnerstagmorgen für erhebliche Verkehrseinschränkungen. Die wichtige zweispurige Verbindungsstraße im Zentrum-Südost musste komplett gesperrt werden, nachdem in der Nacht eine Trinkwasserleitung geplatzt war, teilten die Wasserwerke mit.

Straße mindestens bis Montag dicht

Zwar handele es sich bei dem beschädigten Gussrohr um eine vergleichsweise kleine Leitung, die Auswirkungen auf den Verkehr seien aufgrund der Reparaturmaßnahmen an der neuralgischen Stelle jedoch erheblich, sagte Marc Backhaus, Sprecher der Leipziger Gruppe. Der Bereich zwischen Goldschmidtstraße und An der Verfassungslinde bleibe voraussichtlich bis Montag voll gesperrt. Im Berufsverkehr kam es deshalb am Morgen zu chaotischen Szenen und Staus. Viele Autofahrer hatten von der Sperrung zu spät erfahren.

Autofahrer sollten den gesperrten Bereich weiträumig umfahren. Quelle: André Kempner

Umleitung über Ring oder Johannisallee

Backhaus empfiehlt, den Bereich bis Anfang kommender Woche möglichst weiträumig zu umfahren, entweder westlich über den Innenstadtring oder weiter östlich über Johannisallee und Liebigstraße. Vor Ort könne die Baustelle auch über die Goldschmidtstraße und die Straße An der Verfassungslinde umfahren werden. Die Route sei jedoch nicht dafür ausgelegt, den gesamten Verkehr der Nürnberger Straße aufzunehmen.

Eine gute Nachricht gibt es von der Riemannstraße im Zentrum-Süd: Die halbseitige Sperrung zwischen Floßplatz und Karl-Liebknecht-Straße ist seit Mittwochvormittag wieder frei. Auch hier mussten die Wasserwerke eine bereits im November geplatzte Wasserleitung reparieren.

Von nöß