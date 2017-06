Leipzig. Im Tagesverlauf schwere Gewitter, örtlich heftiger Starkregen und zum Teil Hagel und Sturmböen - diese unfreundlichen Aussichten drohen am Samstag dem Vogtland. Der Deutsche Wetterdienst hat deshalb eine Unwetterwarnung herausgegeben. In Leipzig hoffen zigtausende Besucher des Wave-Gotik-Treffens und des Stadtfests darauf, dass die Stadt halbwegs verschont bleibt. Sie könnten Glück haben: Es bestehe ein gewisses Potenzial für Gewitter auch über Leipzig, aber die Wahrscheinlichkeit für heftige Unwetter sei deutlich geringer als im Vogtland, so Meteorologe Jens Oehmichen vom Deutschen Wetterdienst am Samstag.

Nach ersten Schauern am frühen Samstagmorgen ist aber auch in der Messestadt weiter mit einer kalten Dusche zu rechnen. Ab dem Nachmittag könne es immer wieder Schauer geben, so Oehmichen weiter. Auch auf zumindest leichtere Gewitter müssen sich die Besucher der Großevents schon einstellen. Das Quecksilber kann am Samstag zunächst immer noch bis auf 27 Grad steigen, bevor dann die Abkühlung kommt.

Die ist am Sonntag gewiss, denn der Vormittag bringe ergiebigen Regen, so der DWD. Am Nachmittag zieht der Niederschlag dann nach Osten ab, aber die Temperaturen klettern nur noch mühsam bis zur 20-Grad-Marke. Der Pfingstmontag kann dann schon wieder freundlicher aussehen, es lockert auf. Dabei bleibt es voraussichtlich kühler, aber nicht so regnerisch. "Bei 20 Grad ist das natürlich kein so verlockendes Badewetter mehr", so Oehmichen. Da brauche es jetzt etwas Geduld mit dem Frühsommer.

lyn