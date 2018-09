Leipzig

Nach viel Sonnenstrahlen am Sonntag startet die Woche in Leipzig am Montag merklich ungemütlicher. Im Zuge einer Kaltfront ziehen zum Start in den Oktober verstärkt Niederschlagswolken über Sachsen auf, die auch in Leipzig gelegentlich zu Regen führen können, sagte Jens Oehmichen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) gegenüber LVZ.de. Am Montag und Dienstag steigen die Höchstwerte deshalb nicht über 13 bis 15 Grad.

Grund für anhaltenden Trübsal gibt es aber noch nicht: Im Wochenverlauf bessert sich die Gesamtlage wieder etwa und nach den Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit am Mittwoch zeigt sich wieder mehr Sonne über der Messestadt. „Am Donnerstag und Freitag sind dann wieder mehr als 15 Grad möglich, am Wochenende kann es auch in Richtung 20 Grad gehen“, so Oehmichen weiter.

Von mpu