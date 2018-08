Leipzig

In der Nähe des Glashauses im Clara-Zetkin-Park hat die Stadt mit der Sanierung weiterer Wege begonnen. Insgesamt 204.000 Euro werden in die Erneuerung von rund 2500 Quadratmetern Wege- und Platzflächen investiert, teilte die Verwaltung am Donnerstag mit. Zudem würden elf Sitzbänke überarbeitet und drei neue Papierkörbe aufgestellt, heißt es aus dem Amt für Stadtgrün und Gewässer.

Saniert wird unter anderem der Wilhelm-Wundt-Platz, der sich zwischen Galopprennbahn und Musikpavillon befindet. Die Asphaltfläche soll wie bereits der Rundplatz südlich der Dahlienterrasse auf eine innere Kreisfläche reduziert und mit einem Ring aus Natursteinmaterial, sogenannter wassergebundener Decke, umgeben werden.

Rund um das Glashaus werden zwei verschlissene Asphaltwege saniert und das historische Wegesystem ergänzt, um Trampelpfade zu beseitigen und den Freisitz des Restaurants zu erschließen. Im Park werden zudem über die Jahrzehnte verschobene Wegekanten korrigiert.

Die Baumaßnahme schließt sich an bereits durchgeführte Wegesanierungen am Inselteich und am Spielbereich der Max-Reger-Allee an. Erst im vergangenen Jahr war im Clara-Zetkin-Park unter anderem die Kleine Inselteichterrasse nach ihrem Umbau wieder freigegeben worden.

Von nöß