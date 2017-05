Leipzig. Die Hinweisschilder stehen seit Tagen auf dem Stadionparkplatz. Einige Autofahrer haben sie am Sonnabend dennoch nicht für voll genommen. Wegen der großräumigen Sperrung rund um die Festwiese hat das Leipziger Ordnungsamt am Vormittag den Stellplatz am Rand des Waldstraßenviertels räumen und die Fahrzeuge abschleppen lassen. Wer zu lange geschlafen oder die Sperrung vergessen hatte, muss jetzt mit einer saftigen Rechnung kalkulieren. Wie Betroffene ihr Auto zurückerhalte und was das kostet, erklärt die kommunale Behörde auf einer gesonderten Seite im Internet.

Diese Sperrungen gelten am Sonnabend wegen des Auftritts der britischen Megastars in Leipzig.

mro