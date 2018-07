Leipzig

Wegen der anhaltenden Trockenheit gilt in Leipzig ab sofort die Waldbrandgefahrenstufe 4. Damit sind Lagerfeuer verboten – auch an den drei öffentlichen Feuerplätzen, wie die Stadt am Freitag mitteilte. In der Friesenstraße, dem Nonnenweg und dem Marienweg gibt es für Lagerfeuer vorgesehene Plätze. Diese dürfen bis auf weiteres nicht genutzt werden.

Generell seien Feuer in einer Entfernung von weniger als 100 Metern zum Waldrand verboten, hieß es weiter. Ein Grillverbot ist aber weiterhin nicht vorgesehen. Stattdessen gelte: „Wer grillt, ist verpflichtet, seinen Grill selbst zu überwachen.“

Außerdem appellierte das Umweltamt an Raucher, sorgfältig mit Zigarettenresten umzugehen und Streichhölzer und Stummel nicht unachtsam wegzuwerfen.

Von jhz