Leipzig. Das Leipziger Ordnungsamt richtet am Nachmittag des 10. September im Waldstraßenviertel einen sogenannten „Sperrkreis“ ein. Am zweiten Spieltag der Fußballbundesliga trifft der RB Leipzig auf Borussia Dortmund. Die Stadt rechnet mit einem erheblichen Besucheransturm. Zur Entlastung der Anwohner sollen zwischen 15.30 Uhr und 19 Uhr zahlreiche Straßen in der Umgebung gesperrt werden. In einigen Gebieten wird nur Bewohnern, Taxis und Lieferfahrzeugen die Einfahrt möglich sein.

So wird die Zufahrt inswestliche und östliche Waldstraßenviertel gesperrt. Zum Beispiel die Waldstraße zwischen Waldplatz und Zöllnerweg und die Friedrich-Ebert-Straße zwischen Westplatz und Waldplatz. Die Einfahrt in den gesperrten Bereich für Bewohner, Taxis und Lieferfahrzeuge ist aus der Leibnizstraße in die Hinrichsenstraße und aus der Goyastraße in die Waldstraße in Richtung Süden möglich. Im Bereich Goyastraße und Eitingonstraße werden vorübergehend Halteverbote eingeführt, um Rettungswege offen zu halten.

Gesperrt wird die Ein- und Ausfahrt an den Stellen Tschaikowskistraße und Jahnalle, Funkenburgstraße zur Jahnallee, Goyastraße zur Eitingonstraße und Goyastraße zur Max-Planck-Straße. Die Ausfahrt aus dem Sperrkreis wird am Waldplatz zur Jahnalle, aus der Gustav-Adolf-Straße zur Leibnizstraße, nördlich aus der Waldstraße und aus der Friedrich-Ebert-Straße zur Jahnallee möglich sein.

koku