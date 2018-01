Weihnachtsbäume werden in Leipzig oft illegal entsorgt

Leipzig. „Bitte hier keine Weihnachtsbäume ablegen!“ Der Aufruf der Stadtreinigung ist gut lesbar am Wertstoff-Container angebracht. Daneben türmen sich abhalfterten Tannen. So wie an diesem Platz in Leipzig-Schleußig sieht es derzeit an vielen Straßenecken in der Stadt aus. Der Lack ist ab, die Tanne muss weg, und zwar schnell. Auch der Plakat-Hinweis auf drohendes Bußgeld macht da offenbar keinen Eindruck.

Alle Jahre wieder kämpft die Stadtreinigung mit dem Problem illegal entsorgter Weihnachtsbäume, bestätigte das Unternehmen am Montag. Und das, obwohl Leipzig mit 177 Ablagestellen sehr gut aufgestellt sei. Dresden biete gerade einmal 110 Plätze an. Zudem sei die Öffentlichkeitsarbeit zu dem Thema massiv verstärkt worden.

Stattliche 284 Tonnen Tanne sammelte der kommunale Eigenbetrieb insgesamt im vergangenen Jahr ein. Belastbare Zahlen zur Menge illegal abgelegter Bäume gebe es für diese Saison noch nicht. Klar ist aber: Was für die einen bequem ist, produziert auf der anderen Seite Aufwand und Kosten.

Extratour bei Gefahr im Verzug

Wenn Gefahr im Verzug sei, etwa weil der Verkehr behindert werde, müssten die Entsorger zu einer Extratour raus, um die hinderlichen Nadelgehölze sofort zu entfernen. Alle anderen illegalen Plätze werden Anfang Februar gesondert beräumt, so die Stadtreinigung.

Jedes Jahr bemühe sich die Stadtreinigung, wohnortnah geeignete Sammelplätze anzubieten. Private Flächen könne das Unternehmen aber nicht nutzen, auf Wertstoffcontainer-Standorten sei zu wenig Platz, heißt es weiter. Wer erwischt wird, muss in der Regel mit einem Bußgeld von 25 bis 50 Euro rechnen, so das Ordnungsamt. Allerdings wurde bisher kein Tannenbaum-Sünder auf frischer Tat ertappt und auch Anzeigen seien bislang ausgeblieben, so die Behörde.

Kostenlos bis Ende Januar

Wer bis zum 31. Januar seinen Baum noch kostenlos und legal loswerden will, kann das übrigens auch auf Wertstoffhöfen in der Stadt tun. Vor dem Spaziergang mit Baum im Schlepp sollte man übrigens unbedingt in die aktuelle Übersicht der Ablageplätze schauen. Die Liste kann sich von Jahr zu Jahr ändern. In Schleußig zum Beispiel wird diesmal östlich der Erich-Zeigner-Allee kein einziger Sammelplatz angeboten.

Von Evelyn ter Vehn