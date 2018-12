Leipzig

An 177 Plätzen in Leipzig können Sie ab sofort bis Ende Januar Ihre ausrangierten Weihnachtsbäume kostenlos entsorgen. Das sind die offiziellen Ablageplätze der Stadtreinigung:

Postleitzahlbereich 04103

Täubchenweg / Spohrstraße

Tarostraße / Dösner Weg

Straße des 18. Oktober – Wiese gegenüber Nr. 10

Roßplatz 11 – Rückseite vom Ringcafé

04105

Michaelisstraße / Nordplatz Wiese

Friedrich-Ebert-Straße – Parkplatz Ex-Schwimmstadion, Glassammelplatz

Karl-Rothe-Straße / Balzacstraße – Mittelinsel

Kickerlingsberg / Ehrensteinstraße – Wiese

04107

Grassistraße / Haydnstraße

04109

Zentralstraße – Wiese gegenüber Nr. 7

Reichsstraße Nr. 11–13

Ferdinand-Lassalle-Straße – gegenüber Davidstraße, neben Litfaßsäule

04129

Bernburger Straße – gegenüber Nr. 4

04155

Möckernsche Straße / Eisenacher Straße – Wiese hinter Litfaßsäule

04157

Bremer Straße / Sylter Straße

Sylter Straße / Wehrmannstraße

Heinrich-Budde-Straße – gegenüber Nr. 29

Coppistraße – gegenüber Nr.19 – Litfaßsäule

Ludwig-Beck-Straße / Breitenfelder

Straße – Grünanlage

Max-Liebermann-Straße 97 – Wertstoffhof* 04158

Ortsteil Lindenthal

Gartenwinkel – Glassammelplatz am Trafohaus

Karl-Marx-Platz – Glassammelplatz

Triftsiedlung – Glassammelplatz

Zur Lindenhöhe – Wiese gegenüber Kantor-Hase-Straße

Parkring– Breitenfeld, Glassammelplatz

Ortsteil Wiederitzsch

Birkenring – gegenüber Trafohaus

Nordweg – Glassammelplatz

04159

Auenseestraße – Grünfläche Trafohaus

Hans-Beimler-Straße / Christoph-Probst-Straße – Wiese

Damaschkestraße / Buchfinkenweg – gegenüber am Bahndamm ablegen

Erika-von-Brockdorff-Straße / Yorckstraße 41 – Glassammelplatz

Linkelstraße / Stammerstraße – Glassammelplatz

Ortsteil Lützschena

Am Pfingstanger 11 – Wertstoffhof*

Radefelder Weg / Bahnstraße – an der Malteser Kleiderbox

Elsterberg – gegenüber Nr. 6, Glassammelplatz

Am Bauernsteg – Wiese gegenüber Haus Nr. 7

Windmühlenweg / Narzissenweg – Glassammelplatz

Ortsteil Stahmeln

Stahmelner Straße 88 – gegenüber Garagen

Am Eselshaus / hinter der Schule – Glassammelplatz

04177

Gellertplatz – Wiese gegenüber Haus Nr. 2

04178

Ortsteil Böhlitz-Ehrenberg

Ludwig-Hupfeld-Straße 9-11 – Wertstoffhof*

Auenstraße / Leipziger Straße – Parkplatz neben Kleiderbox

Heinrich-Heine-Straße / Bielastraße – Wiese gegenüber Haus Nr. 23

Ludwig-Jahn-Straße – Sportplatz gegenüber Haus Nr. 2

Ortsteil Rückmarsdorf

Zum Bahnhof – Glassammelplatz am Bahnhof

Am Osthang / Gellertstraße

Sportplatzweg / Weinberg – Wiese am Trafohaus

Ortsteil Burghausen

Plantagenweg – Parkplatz, neben Kleiderbox

04179

Ellernweg – Platz 20 m neben Haus Nr. 12

Pfingstweide / Heimteichstraße – Glassammelplatz

Morgensternstraße / Beckerstraße – Wiese

Rathenaustraße / Pfingstweide – Glassammelplatz

Gaußstraße / Heimteichstraße – Wiese gegenüber Haus Nr. 40

Lützner Straße / Dürrenberger Straße

04205

Am Schwalbennest – Parkplatz gegenüber Haus Nr. 5

Saturnstraße – Parkplatz gegenüber Nr. 59

Wegastraße / Andromedaweg – Wiese

Marsweg / Saturnstraße

Uranusstraße 112/114

Uranusstraße 80 – Trafohaus

Titaniaweg – vor Schule – Wiese gegenüber Haus Nr. 7

Schönauer Ring – Wiese zw. Haus Nr. 13 und 15

Neue Leipziger Straße – Trafohaus gegenüber Nr. 3

Ortsteil Miltitz

Auenweg – Glassammelplatz gegenüber Nr. 31

Am Bahnhof – Wiese gegenüber Glassammelplatz

Alte Burghausener Straße / Sackgasse – Wiese gegenüber Glassammelplatz

04207

Krakauer Straße 2 – Wertstoffhof*

Brackestr. 39 / Seffnerstraße 18 – Wiese

Miltitzer Allee 5 / Pfaffensteinstraße 21 – Wiese

Am Grund 2 – Trafohaus

Zingster Straße – Wiese gegenüber Nr. 4

Selliner Straße / Zingster Straße

Binzer Straße / Straße am See

Bastei- / Schrammsteinstraße

Königsteinstraße – Wiese an Nr. 9

Brambacher Str. / Berkaer Weg

Lausener Dorfplatz – Glassammelplatz

Zur Heide / Am Sonneneck (Neubaugebiet Lausen)

Herrmann-Meyer-Straße – Grünfläche / Rondell

04209

Am Kirschberg 29 – Litfaßsäule

Asternweg – Litfaßsäule gegenüber Nr. 23

Ringstraße 171 – Glassammelplatz

Heidelberger Straße / Offenburger Straße

Gärtnerstraße 36 – Wertstoffhof*

Dahlienstraße 101 – Glassammelplatz

Nelkenweg 13 / Asternweg 51

Weißdornstraße 7 – Wiese vordere Ecke

Potschkaustraße – Parkplatz gegenüber Nr. 36

Ringstraße – gegenüber Nr. 67

Breisgaustraße – Wiese gegenüber Nr. 29

Breisgaustraße – Parkplatz gegenüber Seniorenwohnheim

Mannheimer Straße / Ratzelstraße – Wiese

Alte Salzstraße 155 – Wiese links neben dem Haus

04229

Merseburger Straße / Lauchstädter Straße – Wiese

Erich-Zeigner-Allee – zwischen Haus 74 u. 80, rechts neben Kleiderbox

Rolf-Axen-Straße / Wiese nach Nr. 33 (ehemaliger Freiladebahnhof)

Siemensstraße / Gerhardstraße

04249

Arthur-Nagel-Straße / Otto-Militzer- Straße

Dieskaustraße 133 – Wertstoffhof*

Dieskaustraße / links neben Aral-Tankstelle Nr. 483 a (

Seumestraße / Göhrenzer Straße – Glassammelplatz

Schmetterlingsweg/Lipinskistr.– Wiese

Ortsteil Rehbach

Rehbacher Anger 23 B – Glassammelplatz an der Feuerwehr

Ortsteil Knautnaundorf

Knautnaundorfer Anger – Wiese gegenüber Feuerwache

04275

Fockestraße – links neben Aufgang zum Fockeberg

Lößniger Straße 7 – Wertstoffhof*

Arthur-Hoffmann-Straße / Steinplatz – 10 Meter links neben Litfaßsäule – Böschung

04277

An der Märchenwiese – Glassammelplatz an der Schule

Rübezahlweg – Litfaßsäule

Arno-Nitzsche-Straße – Wiese gegenüber Nr. 15

Hildebrandstraße – Glassammelplatz an der Schule

Kochstraße – Wiese gegenüber Nr. 110

04279

J.-R.-Becher-Straße 13 – Wertstoffhof*

Liechtensteinstraße / Karl-Jungbluth-Straße

Bernhard-Kellermann-Straße – Trafohaus

Georg-Maurer-Straße – Parkplatz

Eigenheimstraße – gegenüber Nr. 20

04288

Ortsteil Liebertwolkwitz

Güldengossaer Straße – gegenüber Nr. 18

An der Eisenbahn / Bahnhof – Glassammelplatz

Störmthaler Straße / Wiesengrund – Glassammelplatz

Carl-Munde-Straße – Glassammelplatz

Großpösnaer Straße – Glassammelplatz

gegenüber Haus Nr. 30

Ortsteil Holzhausen

Liebertwolkwitzer Straße 39 – Wertstoffhof*

Stötteritzer Landstraße / Grenzstraße – Wiese

Walter-Heise-Straße / Blöcke – Glassammelplatz

Zuckelhausener Ring – Grünfläche hinter Schlosserei

04289

Paul-Flechsig-Straße – Wiese gegenüber Haus Nr. 21

Schwarzenbergweg / Cervantesweg

Lene-Voigt-Straße – gegenüber Nr. 2, Wiese neben Müllbox

Augustinerstraße 8 – Wertstoffhof*

Schweizerbogen – Wiese gegenüber Haus 56/58

04299

Weißestraße – Wiese gegenüber Nr. 10

Thiemstraße / Vàclav-Neumann-Straße – Wiese

04315

Klasingstraße / Husemannstraße – Wiese

Dornbergerstraße / Hildegardstraße

Krönerstraße 13 – Wertstoffhof*

04316

Ortsteil Baalsdorf

Gottfried-Jähnichen-Weg – neben Glassammelplatz rechts Wiese

Ortsteil Mölkau

Albrechtshainer Straße – Wiese gegenüber Nr. 82

Engelsdorfer Straße – Wendeschleife neben Haus Nr. 65

Willmar-Schwabe-Ring – Glassammelplatz

04317

Holsteinstraße / Lipsiusstraße – Wiese

04318

Leonhard-Frank-Straße – Glassammelplatz an der Kaufhalle

Leonhard-Frank-Straße / Louis-Fürnberg- Straße – Glassammelplatz

04319

Ortsteil Althen

Althener Anger / Zum Althener Sportplatz – Glassammelplatz

Oertgering – an Böschung ca. 30 m von Prof.-Andreas-Schubert-Straße

Friedrich-List-Straße – Wiese neben Haus 2a/b

Ortsteil Engelsdorf

Schulweg 4 – Wertstoffhof*

Arnoldplatz 20 – Glassammelplatz

Gaswerksweg / Engelsdorfer Straße – Wiese

Hans-Weigel-Str. – Glassammelplatz

Ortsteil Hirschfeld

Hersvelder Straße/ Am Ochsenwinkel – Glassammelplatz

Ortsteil Kleinpösna

Dorfstraße – Wiese gegenüber Haus Nr. 27 zw. Bushaltestelle u. Feuerwache

04328

Döllingstraße 29 a – Wertstoffhof*

04329

Heiterblickallee / Ahornstraße

Heiterblickallee / Am Vorwerk

Heiterblickallee / Hainbuchenstraße

Gundermannstraße / gegenüber Nr. 23 – Wiese neben Trafohaus

Dachsstraße 18 / Maulwurfweg – Wiese gegenüber

Rotfuchsstraße Nr. 19 – Wiese

Klettenstraße / Kreuzdornstraße – Wiese am Sportplatz

04347

Bertolt-Brecht-Straße / Löbauer Straße

Bästleinstraße 8 – Apotheke

Ossietzkystraße / Robert-Blum-Straße – gegenüber Nr. 1

Kohlweg – Wiese gegenüber Nr. 36

04349

Klingenthaler Straße / Freiberger Straße – Trafohaus

Cleudner Straße / Ziustraße – Glassammelplatz

Ortsteil Plaußig

Wiese an der Spitze Hohenheidaer

Straße / Straße Hinter dem Dorf

04356

Ortsteil Seehausen

Dingolfinger Straße / Wiese rechts neben Haus Nr. 150

Ortsteil Göbschelwitz

Göbschelwitzer Straße / Teichweg

Ortsteil Hohenheida

An der Hauptstraße / Am Anger

Ortsteil Gottscheina

Am Ring – Wiese Dorfteich

04357

Stralsunder Straße / Ziolkowskistraße

Friedrichshafner Straße / Otto-Michael- Straße

Friedrichshafner Straße / Wilhelm- Busch-Straße – Trafohaus

*zu den bekannten Öffnungszeiten

www.Stadtreinigung-Leipzig.de/ Weihnachtsbäume