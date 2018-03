Weihnachtsmarkt beginnt mit neuen Öffnungszeiten

Leipzig. Neu sind in diesem Jahr die Öffnungszeiten. Täglich ist der Markt von 10 bis 21 Uhr geöffnet, am 24. November von 17 bis 21 Uhr, am 22. Dezember von 10 bis 20 Uhr.

Die festliche Einweihung beginnt am 24. November um 17 Uhr auf dem Marktplatz mit einem Konzert des Chores der Schola Cantorum und des Jugend- und Blasorchesters Leipzig.

Höhepunkt sind in diesem Jahr wieder die Modelleisenbahn auf dem Augustusplatz sowie ein Gewandhaus-Konzert am 19. Dezember (13 Uhr). Das Gastland Finnland wird an seinem neuen Standort vor dem Opernbrunnen den Besuchern Flammlachs, Rentierfleisch und finnisches Kunsthandwerk bieten.

Wegen des Marktes kommt es in der Zeit vom 24. November bis zum 22. Dezember zu Verkehrseinschränkungen. Schon mit Beginn der Aufbauarbeiten ist von Montag an die Auffahrt zur Westseite des Marktes in Höhe der Thomasgasse gesperrt. Anlieger und Lieferanten können täglich von 5 bis 11 Uhr die Hainstraße nutzen.

Während des Marktes werden ab dem 24. November die Nordseite des Nikolaikirchhofes sowie die Straße am Alten Rathaus vollständig für den Verkehr gesperrt. Die Buslinie 89 verkehrt deshalb nicht durch die Innenstadt.

Jan Peter