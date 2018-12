Leipzig

Die Weihnachtszeit – eigentlich soll sie ja friedlich sein. Doch nicht überall geht es harmonisch zu. „Die Familie hockt tagelang zusammen. Das bietet viel Raum für Auseinandersetzungen und Gewalt“, weiß Susanne Helweg, Leipziger Anwältin für Familienrecht, die sich besonders häufig mit Fällen häuslicher Gewalt und Stalking beschäftigt. Nach Trennungen stellten viele Stalker ihren Ex-Partnern gerade rund um die Feiertage nach. Trotz eines Kontakt- und Näherungsverbots stünden Täter dann vor der Tür oder verfolgten ihre Opfer mit dem Auto, berichtet Gabi Eßbach, Leiterin der Koordinierungs- und Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt und Stalking (KIS) Leipzig.

Besonders in diesen weihnachtlichen Tagen kochen Gefühle hoch, manch einer vermisst Ex-Partner oder Kinder, schwelgt in Erinnerungen. Meist knüpft Stalking an Trennungen an. Seltener sind die Fälle, in denen sich Stalker und Opfer gar nicht kennen. „Die Täter kommen aus alle Schichten der Bevölkerung“, erläutert Anwältin Helweg. Und alle Altersgruppen seien betroffen. Ihre Mandanten seien meist weiblich. Auch KIS-Expertin Eßbach berät vor allem Frauen, die von Männern belästigt werden. Allerdings seien Nachstellungen durch Frauen meist perfider, da läge schon einmal Hundekot im Briefkasten des Opfers. „Grundsätzlich kann jeder gestalkt werden“, betont Eßbach.

Nachstellung juristisch schwierig nachzuweisen

Die Polizei erfasst nur die angezeigten Fälle von Stalking. 1051 Delikte waren es in Sachsen im Vorjahr, 174 Fälle in Leipzig. Die Messestadt liegt damit an der Spitze im Freistaat. In Dresden wurden 156 Stalking-Fälle angezeigt. Die Dunkelziffer bei den Nachstellungen ist hoch. Obwohl die angezeigten Fälle im Freistaat im Vergleich zum Jahr 2016 um knapp 13 Prozent abgenommen haben, beobachten die Expertinnen eine Zunahme des Phänomens. Jährlich steigt die Zahl der Hilfesuchenden bei der Koordinierungs- und Interventionsstelle. Mehr als 700 Erwachsene wurden dieses Jahr beraten. „Etwa 70 Prozent von ihnen wurden gestalkt“, so Eßbach.

Dass die Zahl der Anzeigen zurückgeht, liegt wohl auch daran, dass Nachstellung schwierig nachzuweisen ist, schildert Helweg. Bevor der Paragraf 238 im Jahr 2007 in das Strafgesetzbuch aufgenommen wurde, sei eine strafrechtliche Verfolgung ihrer Meinung nach sogar einfacher gewesen. Täter wurden damals etwa wegen Nötigung verurteilt. Auch die Gesetzesreform zehn Jahre später erleichterte die Rechtslage nicht. Es sei schwierig, nachzuweisen, dass Stalking dazu geeignet war, das Leben des Opfers schwerwiegend zu beeinträchtigen. Mehr Erfolg hätten hingegen zivilrechtliche Verfahren, so die Familienanwältin. Das Kontakt- und Näherungsverbot würde in den Leipziger Gerichten schnell und unkompliziert durchgesetzt, lobt sie.

Stalking : Dokumentation ist wichtig

Um juristisch überhaupt etwas in der Hand zu haben, sollten die Opfer sämtliche Näherungsversuche dokumentieren: etwa mit Screenshots von Chats oder E-Mails. Auch Pakete, beispielsweise gefüllt mit toten Haustieren oder dreckigen Schlüpfern, sollten Betroffene aufbewahren. „Manchmal hilft es, eine anwaltliche Unterlassungserklärung an den Täter zu schicken“, sagt Juristin Helweg. Auch die Opfer müssten ihr Verhalten ändern, sollten auf Näherungsversuche nicht reagieren, rät KIS-Fachfrau Eßbach. „Jede Energie, die in Richtung des Täter geht, ist eine fehlgerichtete Energie“, betont sie.

Eßbach hat eine Frau beraten, die zehn Jahre lang gestalkt wurde. „Man braucht einen langen Atem“, sagt die Leiterin der Koordinierungs- und Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt und Stalking. Auffällig sei, dass Teenagerinnen nach Beziehungen mit älteren Männern häufig von diesen gestalkt werden. Zunehmend würden sich auch Jugendliche untereinander nachstellen. Bereits während einer Teenagerbeziehung kontrollierten sich die Partner ununterbrochen übers Handy.

Digitalisierung vereinfacht Stalking

Digitalisierung vereinfache Nachstellung, sind sich die Expertinnen einig. Die Kommunikation sei unverbindlicher, dadurch würden häufig Schwellen überschritten, findet Rechtsanwältin Helweg. Gleichzeitig sei auch die Konfliktbereitschaft in der Gesellschaft gesunken. In Familien würde der Umgang mit schwierigen Situationen weniger vermittelt. So erklären sich Helweg und Eßbach die Zunahme von Stalking.

Um Nachstellungen zu verhindern, müssen sich zuallererst die Täter ändern. Diese finden Hilfe bei Triade GbR. Allerdings kämen nur wenige Stalker zur Beratung, sagt Sozialarbeiter Wolfram Palme. Denn sie sehen sich in der Regel selbst als Opfer, wollen noch um die Beziehung kämpfen oder sich für seelische Verletzungen rächen. Die meisten, 90 Prozent sind Männer, würden daher vom Gericht zu Triade geschickt. Sie arbeiten dann mit Palme an ihrem Verhalten und daran, das Nein der Ex-Freundin als solches zu deuten.„Die Opfer können ausweichen, aber nur die Täter können aufhören“, betont Palme. Seit 15 Jahren unterstützt Triade Täter deshalb beim Unterlassen von Gewalt und Nachstellung. Ebenso lange arbeiten Anwälte, Polizei, Beratungsstellen, Frauenhäuser und die Stadt Leipzig im Netzwerk gegen häusliche Gewalt und Stalking zusammen.

Kontakt zu Triade: Telefon 0341 3502133 oder E-Mail beratungsstelle-le@triade-le.de Kontakt zu KIS: Telefon 0341 3068778 oder E-Mail kontakt@kis-leipzig.de

Von Theresa Held