Es geht um das Überleben der elektronischen Clubkultur in Leipzig

Leipzig. Es ist Tagesordnungspunkt 15.6 der Ratsversammlung, auf den die Clubszene mit Spannung wartet. Der Stadtrat gibt am Mittwoch vermutlich grünes Licht für die Aufhebung der Sperrstunde in Leipzig. Dafür genügen die Stimmen der drei Fraktionen, die das Ende der Schließzeit im August beantragt haben: Die Linke, SPD und Bündnis 90/Die Grünen verfügen zusammen über 41 der 70 Stadtratssitze.

Die in der IG Livekommbinat Leipzig organisierten Musikspielstätten wären damit allerdings noch nicht am Ziel. Die Landesdirektion Sachsen könnte die Umsetzung einer städtischen Rechtsverordnung noch verhindern. Vollkommen unwahrscheinlich ist das nicht: Schafft Leipzig die Sperrstunde ab, hat das Signalwirkung auf den gesamten Freistaat – ein großer Schritt.

Ein wichtiger Schritt, glaubt Alexander Loth, Betreiber des Instituts für Zukunft (IfZ). „Das Überleben der elektronischen Clubkultur hängt davon ab“, sagt er. Das Überleben seines Clubs in jedem Fall. Anwohnerbeschwerden über eine angebliche Lärmbelästigung durch das IfZ haben die Debatte vergangenen Sommer angestoßen. Zwar ist eine Schließstunde zwischen 5 und 6 Uhr morgens denkbar ungeeignet, um die Nachtruhe zu gewährleisten. Die gesetzlichen Schallgrenzen gelten vielmehr 24 Stunden am Tag, und wer sie nicht einhält, bekommt keine Betriebsgenehmigung. Aber genau diese frühmorgendliche Sperrstunde schreibt das Sächsische Gaststättengesetz nun mal vor. Ganz unabhängig davon, wie laut es in der Zeitspanne wird.

Das Leipziger Ordnungsamt hatte die Regelung jahrzehntelang lax gehandhabt. Lokalpolitik, Stadtmarketing, Tourismusbranche rühmten sich sogar fälschlicherweise damit, dass Leipzig keine Sperrstunde habe. Doch im konkreten Fall des IfZ sahen sich die Ordnungshüter auf einmal in der Pflicht, die Schließzeit durchzusetzen. „Ein paar Wochen mussten wir durchhalten“, erinnert sich Loth. „Wäre das über Monate so weitergegangen, hätte es unseren Betrieb komplett lahmgelegt.“

Angst vor der Clubwüste

Nach Ansicht von Holm Retsch vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband Dehoga bedroht die Sperrzeit aber nicht nur die Existenz der Techno-Clubs. „Auch die Kneipen sind betroffen. Es ist die Vielfalt des Freizeitangebots in einer weltoffenen Stadt, die Leipzig so attraktiv für mehr als drei Millionen Übernachtungsgäste im Jahr macht“, sagt er. Steffen Kache, Chef der Distillery und im Vorstand des Livekomm-Bundesverbands, vergleicht es mit einem Ökosystem: „Wenn am Anfang einer Nahrungskette was wegbricht, kann es das ganze Gefüge zum Einsturz bringen.“ Kache rechnet damit, dass sich Leipzig zu einer „Clubwüste“ entwickle, werde die Sperrstunde flächendeckend durchgesetzt.

Den Stadträten und der Verwaltung gibt die IG in einer sechseitigen Stellungnahme reichlich Argumentationsstoff, damit eine entsprechende Rechtsverordnung möglichst auch der Prüfung durch die Landesdirektion standhält. Das Sächsische Gaststättengesetz knüpft die Aufhebung der Sperrstunde nämlich an das „Vorliegen eines öffentlichen Bedürfnisses“.

Ihr Papier haben IG-Vertreter am Dienstag auch der Presse vorgestellt. Einen gesellschaftlichen „Bedarf an Veranstaltungen, die auch während der Sperrstunde stattfinden“, sehen die Verfasser etwa durch Besucherzahlen belegt. In der elektronischen Clubkultur beginnen Tanznächte selten vor 23 Uhr und steuern ihren Höhepunkt frühestens 4 Uhr morgens an. „Wenn wir das nicht mehr bieten können, weil um 5 Uhr Schluss sein muss, fahren unsere Gäste zum Tanzen lieber gleich nach Berlin“, glaubt Kache.

„Beitrag zum Bürokratieabbau“

Jürgen Kasek, Grünen-Politiker und Anwalt der IG, hält darüber hinaus das Sächsische Gaststättengesetz an sich für unzeitgemäß und reformbedürftig. „Es gibt keine rechtlich durchschlagenden Gründe mehr für die Sperrstunde“, sagt er. Lärmschutz, Hygienevorschriften, Arbeitnehmerrechte – das alles regeln längst andere Gesetze. Im Landtag die Schließzeit ganz abzuschaffen, „wäre ein Beitrag zum Bürokratieabbau“, empfiehlt er.

Auf die Nachtruhe wirkt sich die Einhaltung der Sperrstunde nach den jüngsten Erfahrungen im IfZ sogar negativ aus. Es habe Anwohnerbeschwerden über den Lärm um 5 Uhr morgens gegeben, wenn alle Gäste auf einmal den Club verlassen und womöglich vor der Tür auf die Wiedereröffnung um 6 Uhr warten, berichtet Kasek. Distillery-Betreiber Kache sieht im jetzigen Gesetz zudem eine Gefährdung der Sicherheit seiner Gäste: „Sie werden um 5 Uhr nicht alle gleichzeitig ein Taxi kriegen, um nach Hause zu kommen“, glaubt er.

„Wenn Dinge verboten werden, gehen sie in die Illegalität“, gibt Kache darüber hinaus zu bedenken. „Und dann finden Techno-Partys eben ohne Brandschutzverordnung, ohne Sicherheitspersonal statt.“ Von der Nachtruhe gar nicht zu reden. Der Distillery-Betreiber träumt davon, die Entscheidungsträger der Erde zehn Stunden lang in seinem Club tanzen zu lassen. Dadurch würde sich nicht nur die Sperrstunde erledigen, sagt er und lacht: „Danach hätten wir Weltfrieden.“

Von Mathias Wöbking