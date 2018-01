Leipzig. Die Deutsche Zentralbücherei für Blinde hat am Welttag der Brailleschrift einen Einblick gewährt. Im ehrwürdigen Haus, das bereits seit 1894 besteht, können Menschen nicht nur Bücher in Blindenschrift ausleihen. Die DZB stellt auch Zeitschriften und Bücher in Brailleschrift her. In einer eigenen Druckerei werden die Buchstaben – die aus sechs Punkten bestehen – in festes Papier geprägt. Gelesen werden die Texte dann mit den Fingern.

joka